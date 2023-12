Ricordo del cardinale Bartolucci nel decennale della scomparsa

Sui media vaticani un miniciclo di trasmissioni racconta il maestro che sostituì Lorenzo Perosi alla guida della Cappella Musicale Sistina

Pierluigi Morelli - Città del Vaticano

Nel 2023 si ricordano i 10 anni dalla scomparsa di monsignor Domenico Bartolucci, dal 1956 maestro della Pontificia Cappella Musicale Sistina, della quale prese la direzione succedendo a Lorenzo Perosi, del quale era stato sostituto per alcuni anni, in particolare tra il ’54 e il ’56, anno della morte del Perosi, periodo in cui la salute del maestro non gli consentiva più di far fronte agli impegni liturgici con il coro. Bartolucci in realtà, quando era ancora un giovane seminarista, aveva conosciuto Perosi, capitato al seminario toscano nell’occasione di un concerto fiorentino della Sistina, e la scelta ricadde su di lui qualche anno dopo anche in virtù del fatto che si era distinto durante i suoi studi presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

"Artigiano" della musica sacra

Domenico Bartolucci durante il suo servizio come direttore, e anche dopo il suo pensionamento, esercitò sempre una forte influenza dal punto di vista soprattutto didattico nella capitale. Come insegnante anche del Conservatorio di Santa Cecilia, ha formato un esercito di allievi che lo seguivano per le sue lezioni di polifonia o di basso continuo. Fedele a una visione tradizionale della musica, rigettò tutte le avanguardie che in particolare tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’70 cercarono di riscrivere tutta una serie di concetti e visioni dei problemi musicali, rimanendo saldamente ancorato ad una concezione rivolta alla grande scuola polifonica rinascimentale e a un modo “artigianale” del fare musica e del comporre.



Miniciclo di trasmissioni

La sua figura, dal punto di vista umano e musicale, è stata ricordata ieri da Simone Baiocchi - organista e direttore pesarese, per diversi anni allievo diretto e confidente del maestro Bartolucci - all’interno del “Concerto Spirituale”, seconda puntata di un miniciclo iniziato lo scorso 10 dicembre con una trasmissione dedicata alla figura e all’opera di Lorenzo Perosi, in un ideale passaggio del testimone radiofonico tra i due maestri che se lo passarono anche praticamente alla guida del coro sistino.