Pontificia Accademia di Teologia, nominati otto nuovi membri

Le nomine nei giorni scorsi dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Il presidente, monsignor Staglianò: “Avanziamo nel processo di rinnovamento della Pontificia Accademia di Teologia per poter meglio servire la missione dell'annuncio del Vangelo”

Vatican News

“Pontificia Academia Theologica (PATH), avanza nel suo processo di rinnovamento per poter meglio servire la missione dell'annuncio del Vangelo”. Il presidente della PATH, monsignor Antonio Staglianò, commenta così la nomina ad quinquennium, nei giorni scorsi, da parte del cardinale Segretario di Stato della Santa Sede di otto nuovi membri della Pontificia Accademia di Teologia.

Si tratta di Giuseppe Lorizio, professore emerito di Teologia Fondamentale presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense a Roma; Massimo Naro, professore assistente di Teologia Sistematica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista a Palermo; Amador Pedro Barrajón Muñoz, LC, rettore dell'Università Europea di Roma; Christof Betschart, OCD, preside della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum a Roma; Emmanuel François Durand, OP, direttore del Dipartimento di Studi Religiosi e di Fede e di Filosofia dell' Université de Fribourg in Svizzera; Francesca Cocchini, ordinario di Storia del cristianesimo presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza; Paulus Jacobus Jozef van Geest, ordinario di Storia della Chiesa e Storia della Teologia presso la Facoltà di Teologia Cattolica della Tilburg University nei Paesi Bassi; Ilaria Morali, ordinario di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana a Roma.

Teologia "in ginocchio" e "in uscita"

I nuovi statuti, approvati lo scorso 1° novembre dal Santo Padre, come si legge in un comunicato diffuso dalla PATH, prevedono cinquantacinque Accademici: £nell'immediato futuro potranno essere coinvolte nuove personalità, con l'intenzione di internazionalizzare il corpo accademico e dare spazio anche a teologhe e teologi di altre confessioni cristiane, per rafforzare l'impegno ecumenico (ma anche interreligioso) della teologia futura”.

Con la creazione della segreteria operativa e attraverso gli Interlocutori referenti e i cenacoli teologici, la PATH organizzerà e svilupperà le linee fondamentali della Lettera Apostolica di Papa Francesco Ad Theologiam promovendam, per una teologia sapienziale che sappia parlare al cuore e all’intelligenza di credenti, diversamente credenti o non credenti. “È la teologia popolare, fatta ‘in ginocchio’ e realizzata ‘in uscita’ che da slogan”, afferma ancora monsignor Staglianò, “dovrà diventare programma concreto di iniziative orientate a rendere ragione della speranza cristiana in un mondo ormai cambiato e in culture complesse”. Una missione entusiasmante che, conclude il comunicato, “i nuovi Accademici sapranno con responsabilità assumere e servire, per la gioia del Vangelo e il gaudio della Verità”.