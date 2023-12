Musei Vaticani, un percorso interattivo per svelare la magia del restauro

Per i 100 anni del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali Lignei, l’11 dicembre prossimo viene presentata la mostra allestita per consentire a visitatori e appassionati di osservare le tecniche di esecuzione utilizzate dagli esperti nei loro interventi riparativi e conservativi

Vatican News

“Oltre la superficie - Lo sguardo del resturatore” è il titolo del percorso interattivo ideato dai Musei Vaticani per aprire una finestra su quanto accade quando un’opera preziosa viene trattata per essere riparata e conservata. La mostra, che viene presentata l’11 dicembre alle 10,30 nella Sala Conferenze dei Musei, prende vita nel centenario di fondazione del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei, una delle “strutture del settore più antiche al mondo”, come ricorda la direzione dei Musei in una nota.

Con gli occhi dei restauratori

La mostra, si spiega, “permetterà a visitatori e appassionati di esplorare le storie affascinanti che si celano dietro ogni opera d'arte: un'opportunità unica per apprezzare da vicino i dettagli che spesso sfuggono al visitatore, ma che si svelano sotto la lente del restauro”. Sarà possibile ammirare, si legge ancora, “attraverso gli occhi dei restauratori, le tecniche di esecuzione, la storia conservativa, le scelte differenti che caratterizzano ogni intervento di restauro”. I contenuti, pubblicati online, saranno accessibili lungo il percorso museale tramite la scansione di un QR Code, posizionato nelle vicinanze del dipinto restaurato.

Un settore storico

Il Laboratorio Restauro Dipinti costituisce una delle realtà storiche nel settore della conservazione non solo per lo Stato della Città del Vaticano, ma a livello internazionale. L’attività di tale dipartimento prevede la conservazione del patrimonio della Santa Sede, formato da decine di migliaia di metri quadri di decorazioni murali e circa 5.300 dipinti mobili inventariati, attraverso monitoraggi, controlli preventivi, manutenzioni, pronti interventi, movimentazioni, studio, collaborazioni, ricerca scientifica, che spesso concorrono e culminano nell’articolato atto di realizzazione di un restauro completo.