A Loreto si fa memoria della Beata Vergine, patrona degli aeronauti

Nella odierna memoria della Madonna di Loreto, nella cittadina marchigiana si ricorda la Traslazione della Santa Casa. Lunedì 11 dicembre si celebra il centenario dell’Aeronautica Militare

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

La Messa presieduta dal cardinale Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, è uno dei momenti forti delle celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria, di cui oggi, 10 dicembre, si fa memoria. Ieri nella Basilica Pontificia si è tenuta la rievocazione storica della Traslazione della Santa Casa con la benedizione del fuoco nella Piazza antistante il Santuario. Per l’occasione i fedeli sono stati invitati ad accendere una candela sulla propria finestra recitando un’Ave Maria o le Litanie Lauretane, unendosi così alla tradizionale accensione dei falò nelle campagne che fin dal ‘600 ricordano il percorso della Casa di Maria sul colle loretano, giunta nella notte tra il 9 e 10 dicembre 1294 da Nazareth. In serata si è tenuta la processione dell’immagine della Madonna di Loreto, sorretta dai cadetti dell’Aeronautica Militare, per la supplica e la benedizione alla città e al mondo.

La Vergine, patrona degli Aeronauti

Si celebrerà domani, 11 dicembre, il centenario dell’Aeronautica militare con la Messa presieduta da monsignore Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia e concelebrata dal Delegato Pontificio monsignor Fabio Dal Cin. Seguirà all’uscita sul sagrato della Basilica la preghiera dell’Angelus e la benedizione dell’elicottero HH-139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che sorvolerà la Basilica in segno di omaggio della Celeste Patrona con il tricolore.