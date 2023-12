Giornata dello Spazio, si guarda a "Spei Satelles" progetto di fraternità universale

Si celebra a livello nazionale in Italia la terza edizione dell’evento che richiama il desiderio di pace e di concordia dell’umanità. Testimone ne è la missione, nata su impulso del Dicastero per la Comunicazione, che ha visto il lancio, lo scorso giugno, di un piccolo satellite con un messaggio di speranza nato dalla Statio Orbis di Francesco nel 2020

Vatican News

L’Italia celebra oggi la terza Giornata Nazionale dello Spazio. In questa occasione, in un tempo ancora di guerra e di fatiche per l’umanità, è importante continuare a coltivare la speranza e desiderare insieme che lo spazio possa essere luogo di pace, e gli artefatti tecnologici che lo esplorano, segno di concordia ed alimento del desiderio della comunità umana di essere più pienamente se stessa.

La missione Spei Satelles

La tecnica impiegata nell’esplorazione dello spazio ricorda all’essere umano la sua grandezza e la sua responsabilità di essere custode del creato e dei suoi simili. Nel giorno in cui rivolgiamo il nostro sguardo alle stelle, oltre il nostro pianeta, idealmente lo rivolgiamo anche alla missione Spei Satelles nata su impulso del Dicastero della Comunicazione e resa possibile dall’Agenzia Spaziale Italiana, dal Politecnico di Torino, dal CNR e dall’Istituto Universitario Salesiano IUSVE con l’apporto dell’Apostolato Digitale.

Il messaggio di speranza del Papa



Spei Satelles è un piccolo satellite cubesat lanciato a giugno del 2023 e contente un messaggio di speranza per tutta l’umanità sulle tracce della Statio Orbis di Papa Francesco del 2020. Dall’orbita eliosincrona, da cui abbraccia il nostro pianeta, continua a ricordarci come l’abbraccio di pace e di speranza possa essere il primo dei traguardi della nostra ricerca, il primo dei beni che lo spazio custodisce iconicamente per tutti noi. Per saperne di più