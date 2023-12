Tutela minori, finanziamenti per iniziative di salvaguardia nel Sud del mondo

La Pontificia Commissione annuncia lo stanziamento di 230 mila euro a sostegno di diversi progetti di protezione nelle regioni più vulnerabili. Le risorse provengono dal Fondo Memorare, istituito dall'organismo vaticano nel 2023. O'Malley: importante che ovunque nella Chiesa si abbiano risorse e personale necessari per "implementare e mantenere una solida tutela a tutti i livelli"

Vatican News

In occasione di una recente riunione del Consiglio esecutivo della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, sono stati stanziati 230 mila euro a sostegno di diversi progetti di tutela nei Paesi più poveri. Le risorse provengono dal Fondo Memorare, istituito dalla Commissione nel 2023 per costruire capacità di tutela nella Chiesa del Sud del mondo.

L'iniziativa Memorare

Lo scopo dell'"Iniziativa Memorare" è di assistere e collaborare con le Chiese locali di tutto il mondo nella formazione e nel rafforzamento delle capacità di prevenzione e protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili. L'assistenza si concentra su tre aree: l'accompagnamento delle vittime e dei sopravvissuti, l'implementazione di politiche di prevenzione attraverso lo sviluppo di programmi di prevenzione, l'attuazione di politiche di prevenzione attraverso lo sviluppo di linee guida e codici di condotta, e la risposta appropriata e tempestiva alle accuse di abuso in conformità con la legge della Chiesa.

Alcuni progetti di tutela

Il Fondo Memorare è amministrato dalla Commissione con il sostegno significativo della Conferenza episcopale italiana. Tra i progetti approvati a sostegno della tutela: in Paraguay, i fondi consentiranno al nuovo Centro di Salvaguardia di Asuncion di assumere una persona designata per condurre una revisione sistemica delle politiche e delle pratiche attualmente in vigore in tutta la Chiesa, compresi i servizi di segnalazione e assistenza, per vedere dove è necessario apportare miglioramenti. A Panama, i fondi forniranno un programma di formazione alle guide ecclesiali per l'aggiornamento delle loro linee guida e la salvaguardia e creazione di un sistema per l'accompagnamento delle vittime e dei sopravvissuti.

O'Malley: importante assicurare risorse e personale

Poi c'è una sovvenzione all'associazione dei membri della Conferenza episcopale nell'Africa orientale (Amecea), che copre 13 Paesi dell'Africa occidentale e che fornirà una serie di workshop nei prossimi due anni per la leadership ecclesiastica e gli operatori. Anche a Mauritius c'è una sovvenzione per co-sponsorizzare un primo seminario francofono sulla salvaguardia per la leadership nella Chiesa dell'Africa francofona. Il seminario comprenderà workshop sui recenti aggiornamenti delle norme ecclesiastiche, sul ruolo e sulla responsabilità della della leadership nell'assistenza alle vittime e ai sopravvissuti, la creazione di sistemi e strutture di tutela all'interno delle Chiese locali. Il cardinale Seán O'Malley, presidente della Commissione, ha dichiarato: "È importante che tutte le parti della Chiesa abbiano le risorse e il personale necessario per implementare e mantenere una solida tutela a tutti i livelli della Chiesa".