Un documentario della Rai sull'incontro del Papa con gli artisti

Alle 23.10 del 26 dicembre, Rai Tre trasmette un documentario sull'udienza del 23 giugno scorso in cappella Sistina con un nutrito gruppo di registi, scrittori, musicisti, architetti che si riunirono alla presenza di Francesco. Il lavoro, voluto dal prefetto Paolo Ruffini, è firmato da Felice Cappa (Rai) e da Lorenzo Fazzini (Lev), con la conduzione di Antonio Di Bella

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Sul canale televisiviso Rai Tre, alle 23.10 del 26 dicembre, andrà in onda “Il Papa incontra gli Artisti”, un documentario di un'ora realizzato con le immagini dell'udienza agli artisti di Papa Francesco, il 23 giugno scorso in Cappella Sistina, in Vaticano, firmato dal regista Rai Felice Cappa e da Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana.

Il connubio arte e fede

L'occasione di quella significativa udienza erano i cinquant'anni di creazione della Collezione di Arte Moderna e Contemporanea all'interno dei Musei Vaticani per desiderio e intento di Paolo VI. Riuniti nella Sala affrescata da Michelangelo, prestigiosi esponenti del mondo dell'arte e della cultura contemporanea incontravano Francesco come avvenne quasi sessant'anni addietro, il 7 maggio 1964, con Papa Montini. È stata una circostanza speciale per suggellare la vicinanza tra il mondo dell’arte e quello religioso. A sei mesi di distanza, il documentario che la Rai trasmette si pone tra l’attualità rappresentata dagli esponenti delle arti figurative, visive, letterarie di oggi e la storia di quanto avvenne allora, attraverso filmati di repertorio sia delle Teche Rai che degli archivi del Vaticano.

Gli artisti ospiti nel documentario

Il filo conduttore del lavoro, voluto dal prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, si rintraccia nei punti salienti del discorso del Papa. La conduzione è affidata ad Antonio Di Bella, già direttore di Rai Tre e di Rai News 24 ed ex direttore del Tg3, che ha intervistato alcuni degli artisti partecipanti sull’onda delle emozioni che l'incontro ha in loro suscitato. Ha collaborato ai testi Hélène Destombes, della Lev. Per l'edizione del materiale è stato impegnato Cesare Cuppone, alla fotografia Sergio Ravoni. La produzione è di CTV Vatican Media, con Fabrizio Stinellis. Fonici: Massimiliano D’Angelo, Roberta Maccaroni, Roberto Mistre, Giuseppe Famularo. Ventuno gli ospiti intervenuti: cardinale José Tolentino De Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Barbara Jatta e Micol Forti (Musei Vaticani), e poi Maria Grazia Calandrone, Javier Cercas, Michele De Lucchi, Anish Kapoor, Rem Koolhaas, Nicola Lagioia, Vivian Lamarque, Luciano Ligabue, Ken Loach, Ross Lovegrove, Colum Mccann, Jean Nouvel, Valérie Perrin, Nicola Piovani, Doris Salcedo, Roberto Saviano, Igiaba Scego, Éric-Emmanuel Schmitt.