Una cena di carità per 150 senzatetto sotto il colonnato di San Pietro

Poveri e senza fissa dimora della zona vaticana invitati questa sera, dopo l’inaugurazione di albero e presepe nella Piazza, all'iniziativa offerta da Parrocchia di San Pietro e Dicastero per la Carità con il supporto del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

“Con la benedizione di Papa Francesco, l’Elemosineria apostolica e la Parrocchia di San Pietro in occasione dell'inaugurazione del Presepe e dell'accensione dell'albero di Natale che sono i segni della festa per la nascita di Gesù, sono liete di invitarti a cena sabato 9 dicembre 2023, ore 18, in Piazza San Pietro, Colonnato del Bernini lato monumento dei Migranti. Possiamo noi tutti accogliere Gesù con un cuore pieno di gioia e di umanità!”.

Un biglietto elegante con cartoncino bordeaux, scritte dorate e due stelle comete: questo l’invito a cena presentato a circa 150 senzatetto della zona della Basilica e dintorni. Poveri e senza fissa dimora siederanno nel tardo pomeriggio di oggi a delle tavolate allestite sotto il colonnato, dove ieri è stata aperta la mostra “100 presepi in Vaticano”.

L'invito a cena per i poveri

Iniziativa in preparazione del Giubileo

Uno scenario suggestivo, dunque, per questa iniziativa offerta dalla Parrocchia di San Pietro e dal Dicastero per la Carità con il supporto del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Essa rientra nell’ambito delle “Azioni di carattere sociale della Basilica Papale di San Pietro in preparazione al Giubileo”, presentate in conferenza stampa lo scorso martedì 5 dicembre.

L’evento si svolgerà alle ore 18 subito dopo la cerimonia di inaugurazione dell’albero della Valle Maira e del presepe di Greccio in Piazza San Pietro, presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato. “Il gesto di accendere l’albero e il presepe si collega così alla carità del Santo Padre”, sottolinea il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski.