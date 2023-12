Vaticano, indetto un concorso per realizzare una Via Crucis pittorica in San Pietro

La Fabbrica di San Pietro ha pubblicato il bando cui potranno iscriversi artisti maggiorenni di ogni parte del mondo, l'opera vincitrice verrà esposta nella Basilica vaticana a partire dalla Quaresima 2026 e al vincitore andranno 120 mila euro. Sarà possibile inviare la domanda di ammissione dall'8 gennaio prossimo, attraverso il sito web dedicato all'iniziativa

Un concorso internazionale a premio per la realizzazione di una Via Crucis pittorica, destinata a esposizioni temporanee nella Basilica di San Pietro in Vaticano. A indirlo è la Fabbrica di San Pietro che in un comunicato ne fornisce i dettagli. La partecipazione al concorso, si legge, è gratuita e aperta a candidati di ogni nazionalità che abbiano raggiunto la maggiore età. I candidati dovranno formalizzare la loro domanda di ammissione al concorso compilando il form sul sito internet dedicato all'iniziativa, a cui sarà possibile accedere a partire dall’8 gennaio 2024 tramite un link dal sito istituzionale della Basilica vaticana. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alla data del 31 gennaio 2024.

La proclamazione del vincitore entro settembre 2024

Il comunicato informa che le candidature saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione esaminatrice, appositamente costituita e presieduta dalla Fabbrica di San Pietro, che entro la data del 15 marzo 2024 esprimerà il proprio parere, mentre la Fabbrica invierà ai candidati prescelti la comunicazione di ammissione al concorso. La proclamazione del progetto vincitore avverrà entro il 30 settembre 2024 e la Fabbrica di San Pietro conferirà all’artista il premio pari a 120 mila euro e l’incarico di realizzare le quattordici stazioni della Via Crucis. Agli artisti risultati non vincitori verrà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso.

Le stazioni della Via Crucis

La Via Crucis vincitrice verrà esposta per la prima volta in San Pietro a partire dal 18 febbraio 2026, nel tempo di Quaresima. I soggetti delle quattordici stazioni dovranno essere quelli tradizionali: Gesù è condannato a morte; Gesù è caricato della croce; Gesù cade per la prima volta; Gesù incontra sua Madre; Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene; Veronica asciuga il volto di Gesù; Gesù cade per la seconda volta; Gesù incontra le donne di Gerusalemme; Gesù cade per la terza volta; Gesù è spogliato delle vesti; Gesù è inchiodato sulla croce; Gesù muore sulla croce; Gesù è deposto dalla croce e Gesù è deposto nel sepolcro. Le stazioni della Via Crucis dovranno essere realizzate in pittura e agli artisti viene lasciata facoltà di scegliere liberamente la tecnica esecutiva.