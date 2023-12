Cure palliative, "pedalata fraterna" di Athletica Vaticana per i piccoli del Bambino Gesù

Il 16 dicembre l'iniziativa in collaborazione con il Centro per le cure palliative pediatriche del nosocomio vaticano: si parte da Piazza San Pietro per arrivare a Passoscuro. Prima del "via" un momento di preghiera, guidato dal vescovo Paul Tighe. Nel Centro sarà simbolicamente piantato un ulivo con i bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale sanitario

Vatican News

Athletica Vaticana organizzerà una “pedalata di fraternità” con la comunità del Centro per le cure palliative pediatriche dell’ospedale “Bambino Gesù” a Passoscuro per un abbraccio di condivisione con i bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale. La partenza della pedalata sarà il prossimo sabato 16 dicembre, alle ore 13.30, da Piazza San Pietro. Prima del “via”, in Piazza San Pietro, il vescovo Paul Tighe, segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, guiderà un breve momento di preghiera proprio per i bambini ricoverati e i loro familiari. Saranno recitate in particolare la “Preghiera del ciclista” – espressione della spiritualità della Madonna del Ghisallo, proclamata da Pio XII patrona degli appassionati delle due ruote - una “Ave Maria” per la pace nei tanti luoghi del mondo dove si combattono anche guerre dimenticate e che hanno nei piccoli le prime vittime.

L'abbraccio dei bambini

Dopo 30 chilometri “pedalati” in amicizia, al ritmo del più lento, fino a Passoscuro, al “traguardo” del Centro per le cure palliative pediatriche i ciclisti riceveranno l’abbraccio dei bambini: la vittoria più bella. Insieme pianteranno simbolicamente un ulivo come segno di speranza. L'arrivo è previsto intorno alle 15.10/15.20. L’iniziativa vuole essere, in semplicità e in fraternità, anche un "dono" a Papa Francesco alla vigilia del suo compleanno: la “squadra del Papa” che abbraccia la comunità più fragile dell’ “ospedale del Papa”.

Un momento di fraternità

I rappresentanti dell'Associazione Volontariato Ospedaliero offriranno un sobrio e semplice rinfresco, come momento di comunità nella prospettiva del Natale, con la direzione del Centro e Athletica Vaticana. La fraterna collaborazione di Athletica Vaticana a servizio del Centro per le cure palliative pediatriche è iniziata un anno fa, era il 17 dicembre 2022, proprio con la pedalata da Piazza San Pietro a Passoscuro. Inoltre, il 28 maggio scorso, in occasione del Giro d’Italia E-bike, sei ciclisti vaticani hanno corso l’ultima tappa a Roma proprio per sostenere l’esperienza sportiva e solidale del “Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche”, coinvolgendo proprio la struttura del “Bambino Gesù” divenuta punto di riferimento assoluto.

A organizzare la pedalata di fraternità con la comunità del Centro del “Bambino Gesù” per le cure palliative pediatriche è, in particolare, Vatican Cycling, la Federazione ciclistica vaticana che, nell’ambito di Athletica Vaticana, è stata riconosciuta nel settembre 2021 membro ufficiale dell’Unione ciclistica internazionale. Il progetto è stato autorizzato dal dottor Massimiliano Raponi, direttore sanitario del "Bambino Gesù", e concordato nei dettagli con il dottor Michele Salata, responsabile del Centro per le cure palliative pediatriche di Passoscuro.