“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”. Come ricorda Papa Francesco la nascita di Gesù ha ispirato generazioni di artisti che nel corso dei secoli hanno evangelizzato attraverso la bellezza. Per vivere il tempo di Natale i Musei Vaticani e Vatican News propongono alcuni capolavori delle collezioni pontificie accompagnati dalle parole dei Papi

Giorgio De Chirico, Natività, 1945-1946, olio su tela, 64 x 48, Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani, © Musei Vaticani

© Musei Vaticani

La Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani conserva la bellissima “Natività” del 1945-1946 di Giorgio de Chirico. Nella tela trova spazio la gioiosa rappresentazione della Natività, animata dai pastori e dalla luminosa coorte angelica che osserva dall’alto la scena. De Chirico sostituisce al suo tipico linguaggio metafisico una rappresentazione più immediata e narrativa, caratterizzata da pennellate mosse e rapidissime virgole di colore. L’energia sprigionata dal ritmo della composizione culmina nel leggero ma potente volo della colomba, simbolo di speranza che taglia di luce la caverna inondata d’ombra. Per de Chirico “l’arte è il fenomeno che con la sua perfezione ci porta più vicino a Dio”, ed è attraverso l’arte che l’uomo riesce a comprendere la vita e il mistero divino in cui essa si cela, rischiarato dall’esempio di Cristo e del suo Sacrificio per l’umanità.

“Accogliere la piccolezza significa ancora una cosa: abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù, nato povero. Ed è in loro che Lui vuole essere onorato. In questa notte di amore un unico timore ci assalga: ferire l’amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con la nostra indifferenza. Sono i prediletti di Gesù, che ci accoglieranno un giorno in Cielo.”

(Papa Francesco – Messa della Notte di Natale – 24 dicembre 2021)

a cura di Paolo Ondarza