Vaticano, un nuovo percorso per visitare la Necropoli della Via Triumphalis

Porta di Santa Rosa, da dove si potrà accedere per visitare la Necropoli della Via Triumphalis

Sarà presentato il 14 novembre l’ingresso di Porta Santa Rosa, in piazza Risorgimento a Roma, che conduce al sito archeologico finora raggiungibile dai Musei Vaticani

Vatican News

La Necropoli della Via Triumphalis si potrà visitare, dal 17 novembre, accedendo da Porta Santa Rosa, l’ingresso della Città del Vaticano che affaccia su piazza Risorgimento, a Roma. La visita al sito archeologico fino ad oggi è stata sempre combinata a quella dei Musei Vaticani e negli anni ha riscosso un successo sempre più rilevante. Da qui la decisione di snellire le procedure per potervi accedere, riservando alla Necropoli un’entrata esclusiva e indipendente, anche ai singoli visitatori. La Direzione dei Musei Vaticani la inaugurerà il 14 novembre, alle 10.30, nel corso di una conferenza stampa, con l’introduzione del direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta, l’intervento del vicedirettore artistico-scientifico Giandomenico Spinola, e la partecipazione di Claudia Valeri, curatore del Reparto Antichità Greche e Romane, e Leonardo Di Blasi, Eleonora Ferrazza e Sabina Francini dello stesso Reparto.

“Vita e morte nella Roma dei Cesari”

Attraverso Porta Santa Rosa, si potrà giungere direttamente alla celebre area archeologica della Necropoli lungo la Via Triumphalis e andare anche alla scoperta dell’affascinate “Vita e Morte nella Roma dei Cesari”. Si tratta di una nuova esperienza di visita guidata alla sola Necropoli che va ad aggiungersi alla ricca offerta culturale gestita dai Musei Vaticani, confermando, per coloro che dispongono di più tempo, le già apprezzate proposte combinate Musei & Necropoli o Giardini Vaticani & Necropoli. L’iniziativa, anche in vista dell’importante appuntamento con il prossimo Giubileo è promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Le visite, al momento, previste nelle giornate di venerdì e sabato e sono prenotabili esclusivamente online sul sito ufficiale dei Musei Vaticani.