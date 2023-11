In Vaticano l'incontro sui Santuari e la preghiera con i rettori di tutto il mondo

Il secondo incontro internazionale per i rettori e gli operatori dei Santuari si tiene da oggi 9 novembre a sabato prossimo in Aula Paolo VI. Sarà occasione per proseguire un percorso di formazione che aveva visto una prima tappa nel 2028 e un momento di riflessione in vista dell'Anno Santo del 2025

Il Santuario: casa di preghiera, questo il tema del secondo incontro internazionale per i rettori e gli operatori dei Santuari, dal 9 all'11 novembre, in Aula Paolo VI. Organizzato dalla Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, il convegno porta un sottotitolo che ne spiega la prospettiva: In cammmino verso il Giubileo 2025, in preparazione, dunque, al prossimo Anno Santo. Il precedente incontro che aveva coinvolto responsabili di santuari di tutto il mondo si era tenuto nel 2018.

La preghiera nelle sue tante forme

Il programma dei tre giorni prevede numerose "lezioni" che rifletteranno sui diversi aspetti del pregare nei Santuari. Dopo l'accoglienza alle ore 15 e un momento di preghiera, ad inaugurare i lavori sarà la prima relazione incentrata su "La preghiera di intercessione" di padre Ermanno Barucco, OCD, docente alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" a cui farà seguito l'intervento del cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro in Vaticano, sul tema "Accogliere e congedare i pellegrini". Alle ore 18 il concerto del Piccolo Coro “Le Dolci Note".

La presentazione di una ricerca sui Santuari in Italia

La giornata di venerdì si aprirà alle 8.30 con la Celebrazione eucaristica all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro presieduta da monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Il programma, ancora in Aula Paolo II, riprenderà con una relazione su "La preghiera del peccatore" tenuta da padre Paul Brendan Murray, OP, docente alla Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino di Roma. Di "Come pregare con la musica e il canto" parlerà monsignor Marco Frisina, compositore e rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Nel pomeriggio i temi sarano: "La preghiera nell’arte" con David Lopez Ribes, pittore e vincitore del Premio delle Pontificie Accademie 2012 e "La preghiera popolare" con padre Daniel Cuesta Gómez, SJ che si occupa di pastorale giovanile e universitaria in Galizia, Spagna. Alle ore 18, la presentazione del progetto “Censimento dei Santuari nelle regioni ecclesiastiche d’Italia” della professoressa Giustina Aceto, docente presso la Pontificia facoltà Teologica Marianum, a cui seguirà il dibattito dei convegnisti con i vari relatori.

L'udienza con Papa Francesco

Nella giornata di sabato interverrà ancora monsignor Fisichella che tratterrà il tema "Il Santuario verso il Giubileo della Speranza", mentre una serie di testimonianze dal mondo offriranno una panoramica su "La preghiera nei Santuari Internazionali". Momento fondamentale e conclusivo dell'incontro l'udienza con Papa Francesco alle ore 11.30.