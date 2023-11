Hebdomada Papae, il Gr in latino del 18 novembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: Il Papa all’Angelus di domenica scorsa: “Le armi si fermino! (…) il conflitto non si allarghi”. Udienza generale e catechesi del mercoledì, così il Pontefice: “Il Vangelo è un annuncio, un annuncio di gioia”. Messaggio di Francesco per la 38sima Giornata Mondiale della Gioventù diocesana: “Diventate seminatori di speranza”

HEBDÓMADA PAPAE

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die duodevicésimo Novémbris anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

In Angélica Salutatióne die praetérito domínico ait Póntifex: "íleant arma […] neque contentiónes augeántur".

Ex Audiéntiae Generális catechési haec Pontíficis verba: "Evangélium est núntius, laetítiae quidem núntius".

Francísci núntius ad duodequadragésimum Diem Mundiálem Iuventútis dioecesánae: "Spei estóte satóres".

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Eugénius Murrali.

(NOTÍTIAE)

In Angélica Salutatióne vírginum fatuárum ac prudéntium similitúdinem explicávit Póntifex, cohórtans, ut intérior vita magis colátur et ex telephoniolórum albo abducántur óculi. Proínde ad gentes bello vastátas convértitur mens. Audiámus Catharína Agorelius.

"Iesus assevérat vitae prudéntiam álibi versári: quod non vidétur est curándum, sed, quod magni moménti est, cor est curándum. Vita intérior custodíri debet". Francíscus fidélibus Mariálem precatiónem participántibus suásit, ut "sísterent, cor suum auscultántes, próprias cogitatiónes animíque sensus moderántes, […] aliquántum témporis a telephoniolórum albo sese abducéntes, in aliórum óculis lucem visúri", "amóta óperum nímia alacritáte". Post Angélicam Salutatiónem mentem convértit Póntifex ad aegritúdinem, quam Natiónes propter bellum patiúntur, scílicet Sudánia, Ucraína, Óriens Médium: "Cotídie in óculis pergráves condiciónes versántur, quae sunt in Ísraël et Palaestína. Ómnibus patiéntibus próximi sumus, Palaestínis aequae atque Israëlítis. Hoc tenebrárum témpore eos amplectámur. Valde pro iis orémus. Síleant arma, quae pacem numquam conciliábunt, neque contentiónes augeántur! Satis! Satis, fratres! Satis!".

In Foro Petriáno fidéles convéniens, Francíscus Papa téstium evangélici stúdii summátim iter quáttuor per cápita est compléxus, ex Adhortatióne Apostólica Evangélii gáudium deprómpta. Refert Rosarius Tronnolone.

"Christiánus non conténtus, christiánus tristis, cui non satis fit vel, etiam peius, indignabúndus et iracúndus non est credíbilis": sic argumentátus est Póntifex, primam partem Adhortatiónis Apostólicae Evangélii gáudium éxplicans, id est laetítiam. A discipulórum de Émmaus narratióne inítium sumens, qui "prae gáudio crédere non póterant», dócuit Póntifex: «Iesu occúrsus semper laetítiam tibi áffert, quod si tibi non áccidat, tum verus ille non est cum Iesu occúrsus". Palam ipse dixit nos christiános primum esse evangelizándos, qui intérdum ex discrímine fidem experímur "subtíli quódam cum sensu alienatiónis, Evangélium ámplius non audíri suási". Invitámur útique ad Iesum conveniéndum, qui homo quidem est, non cogitátio quaedam. Sub Audiéntiae Generális finem, íterum hortátus est Francíscus, ut omnes contentiónes exstingueréntur: "Ubicúmque bellum géritur, ibi tot adsunt bella! Pro pace orémus: cotídie, unusquísque áliquid témporis sibi sumat orándi causa pro pace. Pacem vólumus".

(NOTÍTIAE BREVIÓRES)

Per núntium ad duodequadragésimum Diem Mundiálem Iuventútis dioecesánae, die sexto et vicésimo mensis Novémbris celebrándum, púeros puellásque hortátus est Francíscus ad fidúciam aléndam, optiónes quasdam certas de vita deligéndo. «Mali núntii facílius communicántur, cotídie éditum detur spei verbum» scripsit, eósdem invítans «ne neglegéntiae et próprii cómmodi stúdio cedátur».

Finis fit, ne modum loquéndi excedámus, vos ad próximam hebdómadam invitántes.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

18 novembre 2023

(TITOLI)

Il Papa all’Angelus di domenica scorsa: “Le armi si fermino! (…) il conflitto non si allarghi”.

Udienza generale e catechesi del mercoledì, così il Pontefice: “Il Vangelo è un annuncio, un annuncio di gioia”.

Messaggio di Francesco per la 38sima Giornata Mondiale della Gioventù diocesana: “Diventate seminatori di speranza”.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all'ascolto del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

All’Angelus il Papa ha commentato la parabola delle vergini stolte e delle vergini savie invitando a curare di più la vita interiore e a staccare gli occhi dagli schermi dei cellulari. Poi il pensiero ai popoli colpiti dalle guerre. Ascoltiamo Katarina Agorelius.

“Gesù dice che la saggezza della vita sta altrove: nel curare quello che non si vede, ma è più importante, curare il cuore. La custodia della vita interiore”. Francesco ha invitato i fedeli che partecipavano alla preghiera mariana a “sapersi fermare per ascoltare il proprio cuore, per vigilare sui propri pensieri e sentimenti (…) a saper rinunciare a un po’ di tempo passato davanti allo schermo del telefono per guardare la luce negli occhi degli altri”, senza lasciarsi “intrappolare dall’attivismo”. Nel dopo Angelus, il Pontefice ha rivolto il cuore alla sofferenza dei Paesi travagliati dalle guerre, in particolare il Sudan, l’Ucraina e il Medio Oriente: “E il pensiero ogni giorno va alla gravissima situazione in Israele e in Palestina. Sono vicino a tutti coloro che soffrono, palestinesi e israeliani. Li abbraccio in questo momento buio. E prego tanto per loro. Le armi si fermino, non porteranno mai la pace, e il conflitto non si allarghi! Basta! Basta, fratelli, basta!”.

Incontrando i fedeli in piazza San Pietro, Papa Francesco ha detto di voler sintetizzare il percorso sui testimoni dello zelo missionario attraverso quattro punti ricavati dall'esortazione apostolica Evangelii gaudium. Il servizio di Rosario Tronnolone.

“Un cristiano scontento, un cristiano triste, un cristiano insoddisfatto o, peggio ancora, risentito e rancoroso non è credibile”, così il Pontefice commentando il primo punto tratto dalla Evangelii gaudium: la gioia. A partire dall’episodio dei discepoli di Emmaus che “non potevano credere dalla gioia”, il Papa ha osservato: "L’incontro con Gesù sempre ti porta la gioia e se questo non succede a te, non è un vero incontro con Gesù". E ha sottolineato che i primi a dover esser evangelizzati siamo noi cristiani, che a volte rischiamo di vivere la fede “con un sottile senso di rinuncia, persuasi che per il Vangelo non ci sia più ascolto”. E l’invito è a rinnovare l’incontro con Gesù, una persona e non un’idea. Al termine dell’udienza generale Francesco ha rinnovato il suo appello per la fine di ogni conflitto: “Dovunque c’è guerra, ci sono tante guerre! Preghiamo per la pace: ogni giorno, qualcuno si prenda qualche tempo per pregare per la pace. Vogliamo la pace”.

(NOTIZIE)

Nel messaggio per la 38sima Giornata Mondiale della Gioventù diocesana, prevista il 26 novembre, Francesco ha esortato ragazzi e ragazze ad alimentare la fiducia attraverso scelte di vita concrete. “È più facile condividere cattive notizie, pubblicate ogni giorno una parola di speranza”, ha scritto e li ha invitati a "non lasciarsi contagiare da indifferenza e individualismo".

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.