Hebdomada Papae, il Gr in latino dell'11 novembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario Papa Francesco prega all'udienza generale per i popoli vittime dei conflitti del mondo, poi il battesimo a Santa Marta di un bambino fuggito dall'Ucraina. Infine l'incontro con i piccoli di tutto il mondo e l'annuncio del libro biografico del Papa "Life, la mia storia nella Storia"

"HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die undécimo mensis Novémbris anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Verba Pontíficis: satis est de bello et aerúmnis. Aequam pacem déferat Deus.

Apud Sanctam Martham sacro fonte Ucraínum infántem aspérgit Francíscus.

“Life. La mia storia nella Storia”, verno témpore novus edétur Pontíficis liber.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

(NOTÍTIA I)

Post catechésim Audiéntiae Generális die Mercúriìi, Francíscus Papa dénuo est cohortátus ut pro pópulis orarétur qui várias contentiónes patiúntur, nomináti vexátam Ucraínam mémorans itémque Israelítes ac Palaestinénses. Refert Olga Sakun.

Ítalos peregrínos salútans Póntifex, qui in Petriánum Forum pervenérunt Audiéntiam Generálem participatúri, de pace conciliánda instánter obtestátus est. “Bellum semper est clades, ne obliviscámur, semper est clades”, iterávit Póntifex. Fidélibus ínsuper Arábici sermónis benedícens, tutélam invócat Póntifex “ab omni malo” atque peculiárem in modum a Dómino Iesu donum póstulat. Post catechésim, Magdalénae Delbrêl, mýsticae, sociáli minístrae, scriptríci ac poétriae dicátam, ad céteros peregrinórum coetus se convértit Francíscus, nominátim ad Francogállos, in primis ad partícipes Uniónis Nationális Consociatiónum Familiárum Catholicárum.

(NOTÍTIA II)

Difficílibus tempóribus magnae laetítiae áliquit adest. Quod expérti sunt iúvenes paréntes Ucraíni Zacharíae, qui est infans trium ménsium, in Sanctae Marthae sacéllo die Lunae sexto mensis Novémbris a Francísco Papa sacro baptísmate ablútus. Refert Rosárius Tronnolone.

Pater Vitális nuncupátur, trigínta septem annórum, mater Vita, trigínta quinque annórum, infans postrémus est e decem líberis, quorum septem sunt mares, tres féminae. In óppido Kamianets-Podilskyi, in occidentáli Ucraína, morántur, quae régio quodámmodo longe abest a bello a Rússia mense Februário praetériti anni illáto. Pértinent a neocatechumenále iter atque his annis inter tot familiáres difficultátes providéntiam sunt expérti, quae post Rússicum aggréssum multo gravióres sunt factae.

“Sauciáti pópuli Ucraíni” míseras condiciónes memoráre pergit Francíscus: párvuli Zacharíae Baptísmus nova est spes huius novae frequentísque famíliae, quae bellum oblivísci non potest, cui autem pacis aevi est spes.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

“Life. La mia storia nella Storia”, iste novi Francísci Papae libri est títulus, in quo suae vitae históriam primum narrat per evéntus, qui humánum genus affecérunt, a secúndo mundáno bello, anno millésimo nongentésimo tricésimo nono exórto, cum esset párvulus fere trium annórum, usque ad nostram aetátem. Volúmen a HarperCollins Publishers edétur, sicut hac hebdómada est nuntiátum.

Sicut avus suis nepótibus: sic septem mílibus puerórum se osténdit Francíscus Papa, qui ex octogínta quattuor Natiónibus in Urbem Vaticánam pervenérunt ut die Lunae postmerídiem occúrsum participárent qui est “Púeri Pontíficem convéniunt”. Percontatiónes ac responsiónes préssius a púeris ponúntur, étiam ad ipsum Pontíficem pertinéntes.

Satis dictum est, réliqua nova, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

11 novembre 2023

(TITOLI)

Il Papa: troppe guerre e sofferenze, Dio porti a una pace giusta

Francesco battezza a Santa Marta un bambino ucraino

“Life. La mia storia nella Storia”, in primavera un nuovo libro del Papa

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Dopo la catechesi dell'udienza generale di mercoledì, Papa Francesco ha rinnovato la sua esortazione a pregare per i popoli che patiscono per i vari conflitti, ricordando in particolare la martoriata Ucraina, gli israeliani e i palestinesi. Il servizio di Olga Sakun.

Nei saluti ai pellegrini di lingua italiana giunti in piazza San Pietro per l'udienza generale, il Pontefice invoca insistentemente la pace. “La guerra sempre è una sconfitta, non dimentichiamo, sempre è una sconfitta”, ha ripetuto il Pontefice. Nella benedizione ai fedeli di lingua araba, inoltre, il Papa invoca la protezione "da ogni male" e chiede in particolare al Signore Gesù un dono. Dopo la catechesi, dedicata alla figura di Madeleine Delbrêl, mistica, assistente sociale, saggista e poetessa francese, Francesco si rivolge, tra gli altri gruppi di pellegrini, a quelli di lingua francese, salutando in particolare i membri dell'Unione Nazionale delle Associazioni Familiari Cattoliche.

Un momento di grande gioia in un periodo davvero difficile. È quanto hanno vissuto i giovani genitori ucraini di Zakhariy, il bimbo di tre mesi battezzato da Papa Francesco nella cappella di Santa Marta nel pomeriggio di lunedì 6 novembre. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Lui si chiama Vitaly, 37 anni, lei Vita, 35, e il piccolo è l’ultimo di dieci figli, sette maschi e tre femmine. Vivono a Kamianets-Podilskyi, nell’Ucraina occidentale, in una regione relativamente al sicuro dalla guerra scatenata dalla Russia nel febbraio dell’anno scorso. Appartengono al Cammino neocatecumenale e in questi anni hanno sperimentato la provvidenza in mezzo a tante difficoltà familiari, ulteriormente aggravate dopo l’invasione russa. Francesco continua a ricordare al mondo il dramma del “martoriato popolo ucraino”: il battesimo del piccolo Zakhariy è una nuova speranza per questa giovane e numerosa famiglia che non può dimenticare la guerra ma continua ad avere fiducia in un futuro di pace.



(NOTIZIE)

“Life. La mia storia nella Storia”, questo il titolo del nuovo libro di Papa Francesco nel quale egli racconta per la prima volta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità, dallo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1939 quando lui aveva quasi tre anni, fino ai giorni nostri. Il volume sarà pubblicato da HarperCollins Publishers che ne ha dato l'annuncio questa settimana.

Come un nonno ai suoi nipoti: si è presentato così Papa Francesco ai 7mila bambini, giunti da 84 Paesi, in Vaticano, per partecipare lunedì pomeriggio all’incontro “I bambini incontrano il Papa”. Un botta e risposta serrato con domande, anche personali, rivolte dai bambini al Pontefice.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.