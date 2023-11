Gallagher in Australia per i 50 anni di relazioni diplomatiche con la Santa Sede

Monsignor Paul Richard Gallagher in Australia per i 50 anni dall'inizio delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede

Il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali è da oggi, 4 novembre, e fino al 10 in viaggio in alcune città dello Stato con incontri con le autorità locali e nazionali, con il clero e con le comunità aborigene. L'arcidiocesi di Melbourne: la visita riconosce l’importante rapporto con il Vaticano

Vatican News A 50 anni dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Australia, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, monsignor Paul Richard Gallagher è in visita in Australia, da oggi, 4 novembre e fino al 10 novembre, con tappe a Sydney, Canberra, Melbourne e Perth. Il programma La visita, come annunciato da un post su X dall’account della Segreteria di Stato vaticana @TerzaLoggia, prevede la celebrazione di due messe, la prima, domani domenica 5 novembre, nella Cattedrale di Santa Maria a Sydney e la seconda il 9 novembre, a Melbourne, nella Cattedrale di San Patrizio. Il programma del viaggio di Gallagher prevede: due lectio, una alla Australian Catholic University di Sydney e una alla Notre dame University di Perth; incontri con la Conferenza episcopale australiana, con il Consiglio delle Chiese Orientali e con il clero; incontri con le autorità locali e nazionali e con le comunità aborigene a Melbourne. Il rapporto tra Australia e Santa Sede La visita di monsignor Gallagher, si legge sul sito della arcidiocesi di Melbourne, “intende riconoscere l'importante rapporto tra il Vaticano e l'Australia, dove secondo il censimento del 2021, quasi il 20% della popolazione si identifica come cattolica. Inoltre, sottolinea il continuo contributo della Chiesa cattolica, in particolare sulla scena globale, dove il Vaticano ha e continua a svolgere un ruolo chiave nel sostenere il dialogo e i negoziati pacifici, soprattutto nei Paesi devastati dalla guerra e in altri luoghi di conflitto”.