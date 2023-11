Il 19 novembre la settima edizione della Giornata Mondiale dei Poveri

Fortemente voluta dal Pontefice, l'iniziativa prevede la celebrazione della Messa presieduta alle 10 dal Papa nella Basilica di San Pietro e il pranzo di Francesco con i bisognosi in Aula Paolo VI. L’ambulatorio Madre di Misericordia, struttura presso il Colonnato del Bernini che offre durante l'anno assistenza ai senza fissa dimora, dal 13 al 18 di questo mese amplierà il suo servizio con medici, infermieri e volontari che si prenderanno cura gratuitamente dei più fragili

Vatican News

"Sollecitare la Chiesa a uscire dalle proprie mura per incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si manifesta nel mondo di oggi". È lo spirito con cui, per volontà di Papa Francesco, si tornerà a celebrare domenica 19 novembre la Giornata mondiale dei Poveri, giunta alla settima edizione. Per l’occasione, Papa Francesco presiederà alle 10 la Messa nella Basilica di San Pietro.

Fisichella: l'attenzione ai bisognosi come cammino giubilare

Il motto di quest’anno, ripreso dal libro di Tobia: «Non distogliere lo sguardo dal povero» (Tb 4,7), è stato pubblicato come sempre nella festa di Sant’Antonio da Padova lo scorso 13 giugno. Come da tradizione, il Messaggio è accompagnato da un sussidio pastorale, in sei lingue, disponibile qui. Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, indica l'approccio alla Giornata nel cammino verso il Giubileo del 2025: "Possa l’attenzione verso i più bisognosi farci diventare tutti pellegrini di speranza nel mondo che necessita di essere illuminato dalla presenza della luce del Risorto e della fiaccola della carità che Lui ha acceso nei nostri cuori". Quest’anno la Giornata mondiale dei Poveri vedrà una più diretta partecipazione del Dicastero per il Servizio della Carità che organizzerà anche il pranzo con i poveri che Francesco ospiterà come sempre nell’Aula Paolo VI dopo la celebrazione eucaristica. Il pranzo quest’anno sarà offerto da Hilton Hotels in Italia.

L’ambulatorio Madre di Misericordia offrirà cure per i poveri

L'Elemosineria Apostolica, tramite l’Ambulatorio Madre di Misericordia, struttura voluta dal Papa presso il colonnato di piazza San Pietro, offre, durante tutto l’anno, assistenza sanitaria gratuita a coloro che vivono in situazioni di indigenza. In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, dal 13 al 18 novembre, il presidio osserverà un orario prolungato, restando aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle 17. Saranno presenti circa 50 medici, infermieri e volontari che si alterneranno per prendersi cura dei più fragili. Verranno effettuate gratuitamente ai poveri e ai bisognosi visite di medicina generale e visite specialistiche, ecografie, esami del sangue, medicazioni, vaccinazioni antinfluenzali e tamponi Covid-19. Verranno inoltre forniti i farmaci e le terapie necessarie. Le visite specialistiche includeranno anche prestazioni di cardiologia, ortopedia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, reumatologia, chirurgia generale, nefrologia, audiologia, psichiatria, chirurgia vascolare, angiologia, gastroenterologia, ginecologia, podologia.

Sempre più forte il grido di aiuto e di solidarietà

Il Dicastero per l’Evangelizzazione continuerà, grazie alla collaborazione di UnipolSai, a sostenere altre forme di aiuto per le famiglie meno abbienti, attraverso, ad esempio, il pagamento delle bollette. Nel suo Messaggio, Papa Francesco sottolinea che "ogni giorno siamo impegnati nell’accoglienza dei poveri, eppure non basta. Un fiume di povertà attraversa le nostre città e diventa sempre più grande fino a straripare; quel fiume sembra travolgerci, tanto il grido dei fratelli e delle sorelle che chiedono aiuto, sostegno e solidarietà si alza sempre più forte. Per questo, nella domenica che precede la festa di Gesù Cristo Re dell’Universo, ci ritroviamo intorno alla sua Mensa per ricevere nuovamente da Lui il dono e l’impegno di vivere la povertà e di servire i poveri".