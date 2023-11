"Nuovi Martiri", prima fase dei lavori: servizio alla memoria dei testimoni di fede

Il 9 novembre riunione della Commissione presso il Dicastero delle Cause dei Santi, tracciate medotologie e linee di impegno in vista del Giubileo 2025. Oltre 550 i martiri di cui si conoscono le circostanze della morte e il servizio alla Chiesa. Approntato sito web per accompagnare il lavoro e offrire informazioni

Vatican News



La “Commissione Nuovi Martiri – Testimoni della Fede” si è riunita in data 9 novembre 2023, presso il Dicastero delle Cause dei Santi sotto la cui egida opera per volontà di Papa Francesco, così da rendere operativo il suo mandato in vista del Giubileo del 2025. Come informa una nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana, la ricognizione delle vittime cristiane e dell’offerta della vita da parte di laici, pastori, consacrati e consacrate si avvarrà dello sforzo già profuso da Fides e altre agenzie, ma anche di nuove ricerche, coadiuvate dai vescovi, dalle Congregazioni religiose e da quanti custodiscono la memoria di questi cristiani. Il servizio alla memoria che si intende rendere in questa prima fase, riguarderà i cristiani la cui vita è stata recisa o donata in vario modo in obbedienza al Vangelo, nell’arco temporale che va dall’anno 2000 sino al presente. Attualmente sono oltre 550 i testimoni di cui si conoscono le circostanze della morte e il loro servizio alla Chiesa e al popolo di Dio. Un sito web è stato ora approntato per accompagnare il lavoro della Commissione e dare alcune informazioni essenziali.

Impegno e metodologia

Si sono tracciate le linee di impegno e la metodologia. Si sono altresì ipotizzate sinergie esterne ai membri della Commissione, particolarmente per quanto riguarda la ricostruzione dei contesti continentali, regionali e nazionali, in cui è avvenuta l’effusione del sangue e il dono della vita. Il contributo di molti fra i fedeli delle Chiese Orientali cattoliche è stato richiamato con particolare attenzione al Medio Oriente e all’Asia. Si è altresì richiamato il valore ecumenico del martirio in senso lato e la necessità di tener conto della ricchezza della testimonianza offerta da cristiani di altra confessione. Il Dicastero delle Cause dei Santi, nella persona del presidente della Commissione, monsignor Fabio Fabene, ha dotato la Commissione degli strumenti necessari allo svolgimento del compito assegnatogli (risorse umane e tecniche).

Luce di speranza

Insieme al vicepresidente, il professor Andrea Riccardi, si sono rivisitate le ricerche pregresse traendone suggestioni per quelle future. In uno spirito di felice collaborazione ci si appresta quindi a entrare nel vivo della ricognizione e dell’incontro con questi testimoni, la cui vita e morte sono segnate dal Vangelo, dall’amore per i più deboli, dalla ricerca della pace, dal confronto doloroso con molteplici disegni di male, senza tuttavia mai abbandonare la fiducia nel bene. Essi costituiscono una luce di speranza e una voce umile ma eloquente che richiama al bene supremo della vita, all’unità della famiglia umana, alla forza disarmata dei cristiani.