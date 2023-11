Dialogo interreligioso, a Bangkok il VII Colloquio buddista-cristiano

"Karuṇā e Agape in dialogo per la guarigione di un'umanità e di una terra ferite": è il tema dell'incontro che si tiene dal 13 al 16 novembre nell'università Mahachulalongkornrajavidyalaya della capitale thailandese. Promossa dal Dicastero per il Dialogo interreligioso, l'iniziativa vedrà la partecipazione di buddisti e cristiani da Cambogia, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Corea del Sud, Thailandia

Dal 13 al 16 novembre si terrà in Thailandia, presso l'università Mahachulalongkornrajavidyalaya di Bangkok, il settimo Colloquio buddista-cristiano, dal titolo "Karuṇā e Agape in dialogo per la guarigione di un'umanità e di una terra ferite". L'evento è frutto della collaborazione tra il Dicastero per il Dialogo interreligioso, la Conferenza episcopale del Paese asiatico e l'ateneo ospitante.

A partecipare sono buddisti e cristiani provenienti da diverse nazioni, tra cui Cambogia, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Corea del Sud, Thailandia, Taiwan e Regno Unito.

Nello spirito dell'iniziativa, la riaffermazione dell'amicizia e della comprensione reciproca costruita attraverso il dialogo con i partner buddisti in tutto il mondo e, in particolare, in Thailandia. Nel Colloquio saranno identificate, inoltre, azioni comuni per curare le ferite dell'umanità e del pianeta.

La sessione inaugurale prevede il saluto delle autorità locali e dei rappresentanti di altre religioni in Thailandia e la cerimonia di piantumazione di un albero, simbolo dell'impegno dei partecipanti alla cura e alla guarigione.