La vocazione universale alla santità, un convegno all'Agustinianum

In programma dal 13 al 16 novembre il consueto convegno annuale organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi, presso l’Istituto Patristico di Roma, sul tema della dimensione comunitaria della santità. Giovedì 16 l’udienza con il Papa

“La dimensione comunitaria della santità”. È questo il tema del convegno annuale che il Dicastero delle Cause dei Santi organizza, dal 13 al 16 novembre, presso l'Istituto Patristico Agostinianum di Roma, per approfondire una tematica fondamentale che riguarda, appunto, le Cause dei Santi. Partendo dalla costituzione dogmatica Lumen Gentium, si rifletterà sulla vocazione universale alla santità del popolo di Dio: la santità, infatti, è essenzialmente comunitaria perché ha origine in Dio Trinità e, di conseguenza, nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa santa. A sua volta, ciascun battezzato risponde con la santità personale, alimentata dalla vita sacramentale e dall’ascolto della Parola.

In programma incontri e riflessioni comunitarie

Il Convegno inizierà lunedì 13 novembre con l’approfondimento del tema dal punto di vista biblico e sociologico; seguirà, martedì 14 una giornata concentrata sulla dimensione spirituale del “vivere insieme”, sulla comunione alla luce del Magistero di Papa Francesco e sulla chiamata alla santità nella Chiesa particolare, con la presentazione anche di alcune testimonianze. Il giorno seguente, mercoledì 15, ci si interrogherà, invece, sulla relazione fra santità comunitaria e i tre aspetti fondamentali del vivere insieme: la liturgia, la vita coniugale e la politica. Ogni giornata ha una struttura fissa: si parte dalla testimonianza di un uno o più relatori e, a conclusione di ogni sessione, viene data la possibilità di un dialogo in aula. In continuità con il Simposio dello scorso anno, il convegno vuole rappresentare un’operazione culturale e teologica per applicare nell’attualità i criteri della tradizione del Dicastero e del dibattito teologico. Il convegno sarà introdotto e chiuso dagli interventi del prefetto del Dicastero, il cardinale Marcello Semeraro; giovedì 16, inoltre, prevista l’udienza con Papa Francesco.