In Vaticano, il 15 dicembre, il Concerto con i Poveri e per i Poveri

Quarta edizione della iniziativa che torna in Aula Paolo VI con una rinnovata celebrazione della bellezza e della carità. Ospiti per la prima volta la direttrice d'Orchestra Speranza Scappucci con l’Orchestra ed il Coro del Teatro dell’Opera di Roma. Tremila posti a sedere riservati per senza fissa dimora, migranti e persone che vivono situazioni di disagio sociale

Vatican News

Sarà, come da tradizione, l’Aula Paolo VI in Vaticano ad ospitare la quarta edizione del Concerto con i Poveri e per i Poveri, l’iniziativa dedicata alle persone più svantaggiate alle quali si vuole offrire un’esperienza di Bellezza attraverso la musica unita ad un gesto concreto di carità. L’evento, in programma venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 17.30, vedrà infatti riservare 3 mila posti alle persone meno fortunate, compresi i senza fissa dimora, i migranti e coloro che vivono situazioni di disagio sociale. Saranno loro gli “ospiti d’onore” dell’evento, invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità e numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente, e ai quali verrà successivamente distribuita una cena al sacco ed altri generi di conforto.

Morricone e Piovani nelle precedenti edizioni

Nato nel 2015 da un'idea di Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura e organizzato da Nova Opera con la Direzione Artistica del maestro, monsignor Marco Frisina, è patrocinato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dal Dicastero per il Servizio della Carità. Le tre edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di alcuni tra i massimi esponenti del panorama musicale internazionale, tra i quali il direttore d'orchestra Daniel Oren e i compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani, oltre a prestigiose orchestre come quella del Teatro Verdi di Salerno, la Roma Sinfonietta, l'Orchestra Italiana del Cinema e il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Orchestra e coro dell'Opera di Roma

Per il 2023 la direzione d’orchestra è affidata alla direttrice d’Orchestra Speranza Scappucci, che si alternerà sul podio con il maestro Frisina per guidare l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma. Si confermano sul palco, presenti fin dalla prima edizione, anche i 200 elementi del Coro della Diocesi di Roma. Preziosa, per questa edizione del Concerto con i Poveri e per i Poveri, è la presenza di due solisti d’eccezione: il soprano Maria Grazia Schiavo, tra le più importanti voci della sua generazione nel repertorio barocco, tradizionale e nel Bel Canto, e il tenore Levy Sekgapane, apprezzato talento sudafricano già vincitore del premio “Montserrat Caballé International Singing Competition” e del prestigioso concorso “Operalia”.

Il programma

In programma una selezione dei capolavori di Mozart, Rossini e Tchaikovsky, arricchiti da celebri brani natalizi nazionali ed internazionali come Joy to the World, Quanno nascette Ninno, Tu scendi dalle stelle e Stille Nacht, in nuove versioni appositamente orchestrate da monsignor Frisina.

La partecipazione del pubblico al Concerto con i Poveri e per i Poveri è del tutto gratuita previa la compilazione obbligatoria del modulo presente sul sito internet ufficiale dell’evento. I biglietti, inviati tramite e-mail, contengono un QR code univoco che dovrà essere mostrato in forma digitale o cartacea al controllo accessi il giorno stesso dell’evento.