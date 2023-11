Un agricoltore senegalese nei campi (AFP or licensors)

Alimentazione e diplomazia, due webinar sull'impegno della Santa Sede

I due seminari on line sono in programma lunedì 20 e giovedì 30 novembre con la partecipazione di monsignor Fernando Chica Arellano, osservatore vaticano presso Fao, Ifad e Wfp. Sono promossi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, il dottorato per il Sistema Agro-alimentare e il Centro di ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa

Vatican News L’Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso Agrisystem, il dottorato per il Sistema Agro-alimentare, e il Centro di ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa, organizza due seminari dal titolo “La Santa Sede per l’alimentazione dell’umanità” con monsignor Fernando Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Wfp. Il primo appuntamento si terrà lunedì 20 novembre, dalle 16.30 alle 18.30. Monsignor Fernando Chica Arellano si concentrerà sul tema “Presenza e contributo della Santa Sede nel contesto della diplomazia multilaterale. Il caso del Polo romano delle Nazioni Unite”. Introdurranno l’incontro Pier Sandro Cocconcelli, Pro-Rettore Vicario dell’Università Cattolica, Antonio Giuseppe Chizzoniti, Ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico, don Roberto Maier, Segretario del Collegio dei Docenti di Teologia e Collaboratore del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa. Il secondo webinae è previsto per giovedì 30 novembre 2023, sempre dalle 16.30 alle 18.30, con l’osservatore permanente della Santa Sede che tratterà il tema “Priorità della Santa Sede nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione”. Introdurranno l’incontro Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Marco Trevisan, Preside della Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali. Entrambi gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, avranno luogo sulla piattaforma Microsoft Teams (a questo link il primo incontro).