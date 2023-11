Natale, in Piazza San Pietro arriva l'albero dell'alta Valle Maira

L'abete rosso alto 28 metri proviene dal comune piemontese di Macra, in provincia di Cuneo. Il suo legno sarà utilizzato per realizzare dei giocattoli da consegnare alla Caritas. Il 9 dicembre la cerimonia di inaugurazione del presepe e di illuminazione dell'albero presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga

Vatican News

È stato innalzato questa mattina, giovedì 23 novembre, in Piazza San Pietro l’albero di Natale proveniente dall'alta Valle Maira, nel comune piemontese di Macra, in provincia di Cuneo. L'albero, un abete rosso alto 28 metri, 65 quintali di peso, è partito per Roma martedì 21 novembre a bordo di un trasporto eccezionale messo a disposizione gratuitamente dalla ditta Viberti.

Il legno sarà usato per giocattoli

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, spiega: "In Piemonte gli alberi sono importanti, non li tagliamo per caso. Questo abete doveva essere abbattuto perché i vigili del fuoco avevano riscontrato il rischio di cedimento, dopo 56 anni di vita. Il taglio era già preventivato e autorizzato dalla Regione". Inoltre, il suo legno non andrà sprecato dopo le festività: "Quando il Natale sarà finito l'albero non andrà al macero, ma verrà inviato a una ditta che lo trasformerà in giocattoli per bambini (in difficoltà), da distribuire tramite la Caritas".

L'albero innalzato in Piazza San Pietro

L'inaugurazione

L’albero sarà addobbato con le luci e con una tela di oltre 7 mila stelle alpine essiccate, donate da un vivaista piemontese, che daranno l'effetto di una nevicata.



La tradizionale inaugurazione del Presepe, proveniente quest’anno da Rieti, e l'illuminazione dell'albero di Natale si terranno in Piazza San Pietro, sabato 9 dicembre, alle 17. La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Al mattino, le delegazioni di Rieti e di Macra saranno ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.