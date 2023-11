250 anni della Lateranense, l’annuncio del Vangelo nel presente della storia

Un convegno sul contributo della teologia dell’Ateneo alla nuova evangelizzazione

Vatican News

Mercoledì 29 novembre, alle 9, presso l’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, si terrà il Convegno “L’annuncio del Vangelo nel presente della storia. Il contributo della teologia lateranense alla nuova evangelizzazione”. La giornata di studio, promossa dalla Facoltà di Teologia, sarà l’occasione per celebrare la conclusione dell’anniversario per i 250 anni dalla fondazione dell’Università.

Una teologia "in strada"

L’intento del Convegno è riflettere su una teologia chiamata a mettersi in strada per uscire e annunciare la cura delle ferite dell’umanità sofferente che vive, tante volte, un presente senza un orizzonte di senso e di vita. Una teologia chiamata a porsi in una condizione liminare e di confine, che si metta in ascolto, come Paolo ad Atene, delle domande dell’uomo nel tempo – che si fa storia – e renda credibilmente ragione della speranza, di quel motivo dotato di senso che fa della fede il centro e la forma della vita.

La rivelazione nei contesti odierni

In questo orizzonte nasce l’esigenza di una prospettiva “kerigmatico-kairologica” che da un lato rifletta speculativamente sul fondamento della fede, ovvero la rivelazione di Dio nel Suo compimento escatologico in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, che effonde la pienezza dello Spirito Santo, come attestato nel Vangelo, e dall’altro si preoccupi di tradurre credibilmente e di rendere efficacemente tale rivelazione la “stella di orientamento dell’uomo” culturalmente collocato nei contesti odierni.

Relatori

Il convegno vedrà la partecipazione di illustri relatori, quali Kurt Appel, Brunetto Salvarani, Elizabeth Green e Giuseppe Lorizio e sarà concluso da una Tavola rotonda, moderata da Mimmo Muolo, tra Pierluigi Valenza, Giuseppina De Simone e Leonardo Paris.