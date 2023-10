Vaticano, il 17 ottobre la consegna dei Premi “Ragione Aperta” 2023

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, nata dalla collaborazione tra l’Università Francisco de Vitoria di Madrid e la Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. A essere insigniti lavori di docenti ed esperti di vari atenei internazionali

Vatican News

Si svolgerà nel pomeriggio del 17 ottobre nell’Aula Vecchia del Sinodo in Vaticano, a partire dalle 17, la cerimonia di premiazione dei vincitori della VI edizione dei Premi “Ragione Aperta”. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Università Francisco de Vitoria di Madrid e la Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI ed è “ispirata – si legge in un comunicato - all’idea ratzingeriana sulla necessità di avere una visione ampia e aperta della ragione e del suo esercizio nella ricerca della verità e della risposta alle domande fondamentali sull’umanità e sul suo destino” -

La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefetto emerito del Dicastero per la Dottrina della Fede e sono in programma interventi di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger, e del professor Daniel Sada, rettore dell’Università Francisco de Vitoria. A seguire, la consegna dei Premi decretati dalla Giuria internazionale, composta da padre Federico Lombardi, Daniel Sada, Stefano Zamagni, Marta Bertolaso, Rafael Vicuña e Javier Mª Prades, che ha esaminato i lavori candidati da accademici appartenenti a 63 istituzioni universitarie, di 15 Paesi, in 4 lingue.

I nomi dei premiati

I premiati per la “Sezione Ricerca” sono “Towards a Politics of Communion Catholic Social Teaching in Dark Times” di Anna Rowlands, della Durham University, e “Reframing Providence: New Perspectives from Aquinas on the Divine Action Debate” di Simon Maria Kopf, docente di Teologia Fondamentale all’ITI Catholic University e ricercatore alla Blackfriars Hall, Oxford. Nella Sezione Insegnamento saranno insigniti del Premio Juan Serrano Vicente, professore e ricercatore presso l’UFV e direttore accademico di Europe Scholarships e della UFV University Leadership School, e Carola Díaz de Lope-Díaz Molins, direttore esecutivo di Santander-UFV Europe Scholarships e della School of Leadership University presso la Francisco de Vitoria University per “Escuela de Liderazgo Universitario” (Università Francisco de Vitoria, Madrid).

Il riconoscimento andrà inoltre a Giuseppe Tanzella Nitti e Stefano Oliva, rispettivamente direttore e coordinatore della piattaforma digitale DISF Educational, attiva presso il “Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede” della Pontificia Università della Santa Croce. Una menzione d’onore è andata a Elizabeth Newman, professoressa di Teologia all’Union Presbyterian Seminary Baptist House of Studies e alla Duke Divinity School per “Divine Abundance”.