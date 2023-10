Medio Oriente, Gallagher sente il ministro degli Esteri in Iran: non allargare il conflitto

Hossein Amir-Abdollahian ha chiesto una conversazione telefonica al segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa vaticana Bruni spiegando che l'arcivescovo ha espresso la "seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina". Ribadita la soluzione dei due Stati "per una pace duratura"

Vatican News

Preoccupazione per la situazione in Terra Santa, appello a non ampliare il conflitto, giungere alla soluzione dei due Stati per la pace in Medio Oriente. Sono i contenuti della conversazione telefonica di questa mattina tra monsignor Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, e Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che il colloquio è stato richiesto dal ministro iraniano.



Nella conversazione, si legge nella comunicazione di Bruni, “monsignor Gallagher ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente”.

L'appello del Papa all'Angelus

È di ieri l’appello di Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro a far “cessare il fuoco” e creare spazi per gli aiuti umanitari a Gaza, dove la situazione peggiora di ora in ora, e anche a liberare gli ostaggi. “Che nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi, cessi il fuoco. Fermatevi la guerra è sempre una sconfitta, sempre, sempre”, ha detto Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico.

Le telefonate con Erdoğan e Biden

Il Papa stesso il 26 ottobre scorso ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan in cui esprimeva – secondo sempre quanto riferito da Bruni - “il suo dolore per quanto avviene”. Il Pontefice ricordava pure “la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per la città di Gerusalemme".

Il 22 ottobre, Papa Francesco aveva poi telefonato al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: al centro della conversazione le situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace.