Addio a suor Giovanna Gentili, per 25 anni "colonna portante" della Sala Stampa vaticana

Scomparsa ieri, 28 ottobre, a 85 anni la religiosa paolina per lungo tempo responsabile dell'Ufficio Accrediti. Ha collaborato con Navarro-Valls e padre Lombardi, sempre distinguendosi per il servizio fermo, puntuale e accogliente verso i giornalisti. I funerali ad Albano dove risiedeva negli ultimi tempi

Vatican News

Una delle ultime occasioni pubbliche che l'aveva vista ritornare in quella Sala Stampa vaticana dove per 25 anni è stata colonna portante era il 24 maggio 2019, quando partecipò, con emozione, alla intitolazione della sala giornalisti a Joaquín Navarro-Valls. Ovvero "el portavoz", il portavoce di Giovanni Paolo II con il quale collaborò dal 1985 per più di un ventennio, prima di passare nel 2006 al successore padre Federico Lombardi che aiutò fino al 2009 mantenendo sempre lo stesso spirito di servizio e dedizione. A 85 anni è morta ieri pomeriggio, 28 ottobre, alle 15, suor Giovanna Gentili, la religiosa paolina per lungo tempo responsabile del Servizio Accrediti della Sala Stampa vaticana. Un ufficio che, di fatto, aveva contribuito lei a istituire.

Al servizio della Chiesa

"Suor Giovanna", così la conoscevano tutti i vaticanisti accreditati che lei accompagnava nei diversi pool nel Palazzo Apostolico e ai quali - soprattutto quelli nuovi, mai venuti prima a Roma - offriva spiegazioni dettagliate di protocolli, simboli, gesti. "Gentili" era più che il cognome, il suo modo di essere nonostante fossero noti i suoi modi talvolta sbrigativi, da lavoratrice impegnata in più di una faccenda. E se qualche volta si mostrava brusca riparava subito con un sorriso sul suo volto fino. Soprattutto, come ricordano le tante persone che hanno collaborato con lei o che a lei si sono rivolte, non ha mai fatto mancare il suo aiuto. Qualcuno la chiamava "l'angelo custode", qualcun altro la definiva scherzosamente "la direttrice". Lei faceva solo il suo lavoro, rispondeva ad ogni domanda, cercava di risolvere ogni problema. Il 1° luglio 2009 aveva ricevuto anche la Croce pro Ecclesia e pro Pontifice, onorificenza concessa a laici ed ecclesiastici “distinti per il loro servizio verso la Chiesa”.

Le parole di padre Lombardi

"È una persona che non ha misurato il suo impegno, il suo tempo al servizio del Santo Padre, della Chiesa e di ognuno di noi, con una sensibilità umana e religiosa", ha detto di suor Giovanna padre Lombardi nella cerimonia di saluto per il pensionamento dalla Sala Stampa. Grazie, diceva l'allora direttore, "per la fedeltà del lungo servizio, per la dedizione, per la cura dei particolari, per il garbo con cui ha svolto delle funzioni che, a volte, esigono anche una certa fermezza, una certa decisione, ma sempre con gentilezza e con moltissima pazienza".

Proprio padre Lombardi celebrerà le esequie lunedì ad Albano dove la suora aveva trascorso gli ultimi anni, lavorando anche come amministratrice dell’Ospedale Regina Apostolorum.