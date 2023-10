I partecipanti al ritiro spirituale alla Fraterna Domus di Sacrofano

I partecipanti al Sinodo in ritiro spirituale a Sacrofano

Dal 30 settembre al 3 ottobre i membri, i delegati e gli inviati speciali per la XVI Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi si ritrovano in preghiera alla Fraterna Domus. Le meditazioni saranno a cura di madre Ignazia Angelini e di padre Timothy Radcliffe e potranno essere seguite in diretta e in streaming sui media vaticani

Vatican News I membri, i delegati fraterni e gli invitati speciali che parteciperanno, a partire dal 4 ottobre, alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sono riuniti in ritiro spirituale nella Fraterna Domus di Sacrofano, a pochi chilometri da Roma. I partecipanti sono arrivati la sera del 30 settembre, dopo la veglia ecumenica “Together” e resteranno in ritiro fino alla sera di martedì 3 ottobre, vigilia dell’apertura della prima sessione del Sinodo “per una Chiesa sinodale”, che durerà fino al 29 ottobre. Le giornate di domenica, lunedì e martedì inizieranno alle 8.45 con le Lodi e una meditazione della madre benedettina Ignazia Angelini. Alle 9.30 e alle 11.30 ci saranno due meditazioni di padre Timothy Radcliffe, intervallate dal silenzio e dalla preghiera personale. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, sono previste riunioni di gruppo di conversazione nello Spirito. Quindi la Santa Messa preceduta dalla seconda meditazione di madre Ignazia Angelini e infine la cena. Leggi Anche 01/10/2023 Il Papa e i bambini di tutto il mondo insieme il 6 novembre Francesco annuncia al termine dell’Angelus l’iniziativa “Impariamo dai bambini e dalle bambine” che si terrà nell’Aula Paolo VI, grazie al patrocinio del Dicastero per la Cultura e ... Domenica 1 ottobre Le introduzioni alle Lodi di madre Angelini, domenica primo ottobre, hanno avuto come tema “Per camminare insieme bisogna incontrare Gesù, pietra scartata”. La prima meditazione di padre Radcliffe è stata "Sperando contro la speranza" mentre il tema della seconda è stato "A casa in Dio e Dio a casa in noi"(parte 1 e parte 2). A mezzogiorno i partecipanti al Sinodo a Sacrofano, riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, "si sono uniti al Papa per la preghiera dell’Angelus, salutando con un applauso il nuovo Beato e l’annuncio dell’incontro con i bambini a novembre". La Messa, la sera, sarà celebrata da monsignor Raymond Poisson, vescovo di Saint-Jérôme - Mont-Laurier e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici del Canada.

