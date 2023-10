Sinodo, modifiche al programma. A lavoro per la "Lettera al Popolo di Dio"

Il 23 ottobre, in Congregazione generale, sarà presentata e discussa nei Circoli Minori e in un momento comune il documento che sarà indirizzato a tutti i fedeli. Il 25 presentazione e consegna dello schema della Relazione di Sintesi da parte del relatore generale. I sinodali in preghiera il 27 ottobre a San Pietro per la Giornata di preghiera per la pace indetta dal Papa

Vatican News

Oggi pomeriggio, in apertura della tredicesima Congregazione Generale della XVI° Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, ha dato alcune informazioni relative al calendario dei prossimi giorni.

La Lettera al Popolo di Dio

Leggi Anche 18/10/2023 Dal Sinodo una lettera per tutto il popolo di Dio per proseguire il cammino sinodale Al briefing di oggi, 18 ottobre, nella Sala Stampa della Santa Sede, il presidente per la Commissione dell’Informazione, Paolo Ruffini ha riferito ai giornalisti che la Commissione ...

La Commissione per la Relazione di Sintesi – si legge in un comunicato - ha indicato criteri nuovi per la redazione del testo. Anzitutto lo schema non sarà presentato in due parti (A e B), come indicato nel calendario; inoltre, la Segreteria Generale e la Presidenza intendono offrire all’Assemblea un tempo per pronunciarsi sui metodi e sulle tappe per la fase successiva del processo sinodale in vista della seconda sessione. Infine, l’Assemblea ha già approvato la proposta di pubblicare alla fine della sessione una Lettera al Popolo di Dio.

Modifiche al programma

Per questi tre motivi è stato necessario apportare alcune modifiche al programma. Lunedì 23 ottobre, come previsto, i partecipanti si ritroveranno nella Basilica di San Pietro per la celebrazione eucaristica all’Altare della Cattedra. Successivamente, in Congregazione generale, sarà presentata e discussa - prima nei Circoli Minori e poi in un momento comune - la Lettera dell’Assemblea al Popolo di Dio. Seguirà la relativa votazione.

I lavori si interromperanno nel pomeriggio di lunedì e per tutta giornata del 24 ottobre. I partecipanti si ritroveranno mercoledì 25 ottobre per la presentazione e consegna dello schema della Relazione di Sintesi da parte del relatore generale. Il testo sarà oggetto prima di lettura personale e successivamente discusso in Congregazione Generale e nei Circoli Minori, per l’elaborazione di “modi”, nel pomeriggio di mercoledì e nella mattinata di giovedì 26 ottobre.

In preghiera a San Pietro

Nel pomeriggio sempre di giovedì, diversamente da quanto indicato precedentemente, i partecipanti si riuniranno in Congregazione Generale per la raccolta delle proposte su metodi e tappe per i mesi tra la prima e la seconda sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Venerdì 27, giorno di vacanza, tutti i partecipanti dell’Assemblea sono invitati a partecipare alla preghiera per la pace che si svolgerà alle 18 nella Basilica di San Pietro.