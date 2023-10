Sinodo, eletti i membri delle Commissioni per la Relazione di Sintesi e per l’Informazione

La Commissione per la Relazione di Sintesi ha il compito non di scrivere, ma di supervisionare periodicamente, emendare e approvare i lavori di preparazione della bozza della Relazione di Sintesi in vista della sua presentazione all’Assemblea. La Commissione per l’Informazione ha il compito di curare la comunicazione sull’andamento dell’Assemblea sinodale

Vatican News

Nella sessione pomeridiana dei lavori dell'Assemblea generale del Sinodo di lunedì 9 ottobre 2023, si sono svolte le votazioni per l’elezione dei membri della Commissione per la Relazione di Sintesi e di quelli per la Commissione per l’Informazione.

La Commissione per la Relazione di Sintesi ha il compito non di scrivere, ma di supervisionare periodicamente, emendare e approvare i lavori di preparazione della bozza della Relazione di Sintesi in vista della sua presentazione all’Assemblea. La Commissione per l’Informazione ha invece il compito di curare la comunicazione sull’andamento dell’Assemblea sinodale in conformità con l’art. 24 § 1 del Regolamento d’intesa con il Dicastero per la Comunicazione e la Segreteria Generale del Sinodo, che la coadiuvano con il proprio personale.

Le elezioni si sono svolte secondo le procedure e le norme indicate nel Regolamento, in particolare l’Art 11, § 2-4; l’art. 14 e l’art. 15.

I membri della Commissione per la Relazione di Sintesi

Pertanto, in conformità con il Regolamento, la Commissione per la Relazione di Sintesi è composta dal pesidente, il cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale del Sinodo.

Membri sono:

il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo;

don Riccardo Battocchio, segretario speciale.

Membri eletti dall’Assemblea sono:

il cardinale Fridolin Ambongo Besungu (Africa - Repubblica Democratica del Congo);

il cardinale Jean-Marc Aveline (Europa - Francia); il cardinale Gérald Cyprien Lacroix (America del Nord - Canada);

monsignor José Luis José Luis Azuaje Ayala (America del Sud - Venezuela);

monsignor Anthony Mackinlay (Oceania - Australia);

monsignor Mounir Khairallah (Chiese Orientali cattoliche - Libano);

padre Clarence Sandanaraj Davedassan (Asia - Malaysia).

Membri di nomina pontificia sono:

cardinale George Marengo, I.M.C.

suor Patricia MURRAY, I.B.V.M.

padre Giuseppe Bonfrate

I membri della Commissone per la Commissione per l'Informazione

In conformità con il Regolamento, la Commissione per l’Informazione risulta essere composta dal presidente Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, di nomina pontificia, e dalla segretaria Sheila Leocádia Pires, di nomina pontificia.

Membri ex officio (cf.art.11 § 2) sono:

il cardinale Jean-Claude Hollerich S.J., relatore generale;

il cardinale Mario Grech, segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo;

Monsignor Luis Marín de San Martín, O.S.A., sottosegretario della Segreteria Generale del Sinodo;

Suor Nathalie Becquart, X.M.C.J., sottosegretaria della Segreteria Generale del Sinodo;

padre Giacomo Costa S.J., segretario speciale;

don Riccardo BATTOCCHIO, segretario speciale;

Matteo Bruni, direttore Sala Stampa della Santa Sede;

Thierry Bonaventura, communication manager della Segreteria Generale del Sinodo.

Membri eletti dall’Assemblea sono:

il cardinale Víctor Manuel Fernández (America Latina - Argentina/Vaticano);

il cardinale Joseph William Tobin, C.SS.R. (America del Nord - Stati Uniti);

monsignor Andrew Nkea Fuanya (Africa - Camerun);

monsignor Pablo Virgilio S. David (Asia - Filippine);

monsignor Anthony Randazzo (Oceania - Australia);

padre Antonio SPADARO, S.I. (Europa - Italia);

padre Khalil ALWAN, M.L. (Chiese Orientali cattoliche - Libano).