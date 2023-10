Parolin visita l’Ambasciata di Palestina presso la Santa Sede

Il cardinale segretario di Stato ha ribadito la condanna per l’attacco terroristico di Hamas e la seria preoccupazione per gli ostaggi

Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha visitato questa mattina l’Ambasciata di Palestina presso la Santa Sede, dove ha ribadito la condanna per l’attacco terroristico di Hamas e la seria preoccupazione per gli ostaggi. Ha riaffermato che quanto accaduto non contribuisce a portare la pace ed ha assicurato che la Santa Sede considera che le legittime aspirazioni del popolo palestinese sono rappresentate dallo Stato di Palestina. Infine ha manifestato l’apprensione della Santa Sede per la situazione umanitaria a Gaza.