Parolin in visita all'ambasciata israeliana presso la Santa Sede

Vatican News

Questa mattina il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha visitato l’Ambasciata d’Israele presso la Santa Sede per portare la solidarietà e la vicinanza spirituale all’Ambasciatore Raphael Schutz per il tragico attacco subito sabato scorso. In questo contesto, ha voluto esprimere la preoccupazione per il rispetto della popolazione civile sia israeliana che palestinese, soprattutto quella a Gaza, nel conflitto in corso.