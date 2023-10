Hebdomada Papae, il Gr in latino del 7 ottobre

Le notizie vaticana in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario l'apertura della XVI Assemblea ordinaria del Sinodo, l'esortazione Laudate Deum e il concistoro dello scorso 30 ottobre

HEBDÓMADA PAPAE

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die séptimo mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI

Per sollémnem eucharísticam celebratiónem, Francíscus Papa, sextam décimam Generálem Sessiónem Sýnodi Episcopórum incohávit: quadringénti sexagínta novem hómines ad Synodalitátis in Ecclésia iter discernéndum vocántur.

Nova Francísci Adhortátio apostólica pródiit: scriptum, cuius initiália verba Laudáte Deum, oecológicis Lítteris encýclicis Laudato si’ quaedam ámplius addit.

Vigínti unus cardináles, de Francísci Papae voluntáte, in Purpuratórum collégium, ex Consistório prídie Kaléndas Octóbres, referúntur, qui ad úndecim divérsas Natiónes pértinent.

Salútem plúrimam ómnibus vobis núntios Latínos auscultántibus dicit Philíppus Herrera-Espaliat.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTITIA 1

Duóbus exáctis annis, póstquam in dioecésibus totíus orbis terrárum opus perféctum est, die praetérito Mercúrii Romána in urbe de Synodalitáte Sýnodus incoháta est. Missae témpore in Petriáno Foro, partícipes generális Sessiónis ordináriae Sýnodi Episcopórum est cohortátus Póntifex ne ánimos despondérent. Réfert Rosárius Tronnolone.

Ámplius vigínti quínque mília hóminum una cum Francísco Papa sacram Eucharístiam celebrárunt, qui ecclesiálem occúrsum incohávit. Qui evéntus, tribus próximis hebdómadis, effíciet ut quadringénti sexagínta novem partem geréntes catholicárum communitátum quínque Continéntium diálogum instítuant. Illud est propósitum ut Deus agens perspiciátur ac praesens Ecclésiae status perpendátur. Sua in homília adstántes est hortátus Póntifex ne ánimum despondérent inter gúrgitis undas nostri témporis, ne ideológicum effúgium quaérerent, ne adéptis iudíciis se saepírent ac ne agéndi ratiónem a mundo excíperent. Concílii Vaticáni Secúndi spíritum memorans, ímpulit Póntifex ad iis provocatiónibus, quae hodiérnum tempus prae se fert, occurréndum non ex divisiónis contentionísque animo, sed ex intúitu in Deum, in Dóminum qui est commúnio. Apud Sýnodum primas aget partes – asseverávit Francíscus – Spíritus Sanctus.

NOTITIA 2

Die festo sancti Francísci Assisiénsis quarto mensis Octóbris, Francíscus Papa suam novam Adhortátionem, cúius títulus Laudáte Deum, evulgávit. Scriptum, septuagínta tribus parágraphis compósitum, necessitátem mémorat caeli status discrímini occurréndi. Audiámus Móniam Parente.

Íterum clamórem tollit Francíscus Papa ad gravem oecológicam in toto terrárum orbe condiciónem denuntiándam. Octo transáctis annis a Lítteris encýclicis Laudato si’ éditis, nunc evúlgat Póntifex Adhortatiónem apostólicam Laudáte Deum, sub sancti Francísci spíritu. Hoc in documénto sex cápitum Petri Succéssor de íntegra oecólogia dísserit et ómnibus offícii consciéntiam recordátur, coram caeli status impendénti mutatióne. Ad Francísci mentem, húius rei efféctus in debilióres hómines potíssimum récidunt. Adhortátio réspicit praesértim Natiónum moderatóres coadunátos “COPduodetrigínta” causa, quod in Dubáia sub mensis Novémbris finem fiet: nova Natiónum consília desiderántur, ad “domus commúnis” curam – ut ait Francíscus Papa - attinéntia, scílicet ad terrárum orbem.

NOTÍTIAE BREVIÓRES

Die tricésimo mensis Septémbris in Petriáno Foro Consistórium est celebrátum. Francíscus Papa vigínti unum novos cardináles elégit, inter quos duodevigínti in conclávi electóres essent si octogésimum aetátis annum illo témpore non attíngerent. Novis purpurátis suásit Póntifex ut véluti synphónicum concéntum se gérerent, ex quo Ecclésiae synodálitas demonstrátur. Illud etiam memorávit Póntifex ut essent Evangélii pronuntiatóres non autem públici officiáles.

Haec háctenus. Grátias vobis reférimus, quod attente auscultástis vósque próxima hebdómada, Deo iuvánte, reperiémus.

HEBDÓMADA PAPAE

Notiziario in lingua latina

7 ottobre 2023

Con una solenne celebrazione eucaristica, Papa Francesco ha avviato la 16.ma Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi: 469 le persone chiamate a discernere il cammino sulla Sinodalità nella Chiesa.

Pubblicata la nuova esortazione apostolica di Francesco: il testo, intitolato Laudate Deum, approfondisce l’enciclica ecologica Laudato si’.

21 nuovi cardinali creati da Papa Francesco durante il Concistoro del 30 settembre. I porporati provengono da 11 diverse nazioni.

Un cordiale benvenuto da Felipe Herrera-Espaliat e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

SERVIZIO 1

Dopo due anni di lavoro nelle diocesi di tutto il mondo, è iniziata mercoledì scorso la fase romana del Sinodo sulla Sinodalità. Durante la Messa in Piazza San Pietro, il Pontefice ha incoraggiato i partecipanti all’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi a non perdersi d’animo. Il servizio di Rosario Tronnolone.

Oltre 25 mila persone hanno celebrato assieme Papa Francesco l’eucaristia che ha aperto l’incontro ecclesiale. Un evento, che durante le prossime tre settimane, metterà in dialogo 469 rappresentanti di comunità cattoliche dei cinque Continenti. L’obiettivo è quello di contemplare l’azione di Dio e di discernere il presente della Chiesa. Nella sua omelia, il Pontefice ha esortato i partecipanti a non perdersi d’animo fra le onde agitate del nostro tempo, a non cercare scappatoie ideologiche, a non barricarsi dietro convinzioni acquisite e a non lasciarsi dettare l’agenda dal mondo. Ricordando lo spirito del Concilio Vaticano II, dal Papa è anche arrivato l’incoraggiamento a non affrontare le sfide e i problemi di oggi con uno spirito divisivo e conflittuale, ma volgendo gli occhi verso Dio, verso il Signore che è comunione. Il protagonista del Sinodo, ha ribadito Francesco, è lo Spirito Santo.

SERVIZIO 2

Nel giorno della festa di San Francesco di Assisi, il 4 ottobre, Papa Francesco ha pubblicato la sua nuova esortazione apostolica intitolata Laudate Deum. Il testo, composto da 73 paragrafi, ricorda l’urgenza di affrontare la crisi climatica. Sentiamo Monia Parente.

Ancora una volta Papa Francesco alza la sua voce per denunciare la grave situazione ecologica a livello globale. Otto anni dopo la sua enciclica Laudato si’, il Pontefice ora pubblica l’esortazione apostolica “Laudate Deum”, sempre ispirata nella figura del Santo di Assisi. In questo documento di sei capitoli il Successore di Pietro si sofferma sull’ecologia integrale e lancia un appello alla corresponsabilità di fronte all’emergenza del cambiamento climatico. Secondo Francesco, gli effetti di questo fenomeno ricadono, soprattutto, sulle persone più vulnerabili. L’esortazione guarda, in particolare, alla riunione dei capi di Stato in occasione “COP28”, che si terrà a Dubai a fine novembre: si aspettano nuovi impegni delle nazioni tesi alla cura di quella che Papa Francesco chiama “la casa comune”, cioè il pianeta Terra.

NOTIZIE

In piazza San Pietro è stato celebrato il 30 settembre un Concistoro. Papa Francesco ha creato 21 nuovi cardinali, tra cui 18 potrebbero essere elettori in un prossimo conclave se avranno ancora meno di 80 anni. Il Pontefice ha detto ai nuovi porporati che il Collegio cardinalizio è chiamato ad esprimersi come un’orchestra sinfonica, che rappresenta la sinodalità della Chiesa. Il Papa ha anche ricordato loro di essere evangelizzatori e non funzionari.

Questo è tutto per le notizie di oggi. Grazie per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana se Dio vuole.