Hebdomada Papae, il Gr in latino del 21 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: proseguono i lavori del Sinodo sulla sinodalità, un percorso “bello”, “appassionante”, “significativo”. Al termine dell’udienza generale il Papa prega per la pace: “Evitare una catastrofe umanitaria” e invita a un giorno di digiuno. Francesco nella Gionata mondiale per l’alimentazione: “L’acqua una fonte di vita e di progresso per tutti”

De synodalitáte Sýnodi ópera producúntur: opus quidem “pulchrum”, “ánimum movens”, “magni moménti”.

Audiéntiae Generáli finem impónens Póntifex pro pace precátur: “Hóminum calámitas est vitánda”, qui páriter cohortátur ad quodam die ieiunándum.

Alimóniae mundiáli die Francíscus asséverat: “Aqua vitae progressúsque in ómnium benefícium est fons”.

(NOTÍTIAE)

Ad finem Sýnodi ópera cum sint perventúra, generális relátor, cardinális Ioánnes Cláudius Hollerich hortátur ut studióse procedátur. Refert Mónia Parente.

“Probe scimus hanc Sýnodum ex cuiúsdam moménti mutatiónibus eventúris ponderátum iri”. Quod cardinális Hollerich autumávit, íncohans duodécimam Sýnodi generálem Sessiónem, quartae parti dicátam instruménti labóris vidélicet de auctoritáte, de servítio, de discretióne, de dispertítis offíciis. Ex tractátis arguméntis “clericalísmus” exstat, qui mos intérdum ad láicos quoque áttinet, isque ímpedit quóminus Ecclésia procédat. Praecípuum quoque óbtinet locum disputatiónum “discrétio in commúne” atque “probábilis discrétio”. Tanti est - planum fecit cardinális - favére “traditiónis increménti alácribus víribus: quod erráta discrétio frángere aut sístere potest. In utróque casu interíbit”. Die Iovis vésperi synodáles patres áliquid témporis precatióni dicárunt, ad Pontíficis voluntátem, ut migrántes et pérfugae commemoraréntur.

Post catechésim de Cárolo de Foucauld, apostólici stúdii lenitudinísque teste, Póntifex Audiéntiam Generálem ad finem addúxit, ánxium ad Terrae Sanctae condiciónem réferens ánimum. Refert Alexánder De Carolis.

“Víctimae increbréscunt et Gazae condício est desperánda, ómnia, quǽsumus, suscipiántur ut humanitátis calámitas prohibeátur”. Hisce verbis Francíscus suam sollicitúdinem osténdit de bello inter Ísrael et Palaestínam incoháto. Credéntes est hortátus Póntifex ut pacis partes ágerent: “Síleant arma, clamor audiátur pacis páuperum, pópuli, parvulórum. Nihil solvit bellum, mortem solúmmodo et vastatiónem affert. Ódium áuget, ultiónem multíplicat. Bellum delet futúrum”. Fidéles ínsuper suásit Póntifex ut diem, scílicet séptimum et vicésimum mensis Octóbris, exígerent, precántes, ieiunántes ac paeniténtiam agéntes. Adhortátio quoque ad Ucraínae calamitátes est convérsa, ubi bellum profértur, quamvis de eo sileátur.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Die mundiáli alimóniae occurrénte, núntium misit Póntifex generáli moderatóri Fao, ut áiunt, Qu Dongyu, quo postulávit ut ómnibus aquae accéssus praestarétur, quae numquam putánda est merx vel res permutánda. De hoc arguménto stúdii seminárium actum est apud studiórum Universitátem Sanctae Crucis.

Collóquium percontatívum societátis editóriae, quae est Télam, cum Pontífice est actum: “Lucrum pravum una est ex cáusis exoriéntis belli. Áltera orígo ad geopolíticum genus spectat, quod est territórii domínium”. De áliis quoque arguméntis est disceptátum ut de discrímine falsísque messíis, de ópere, de intellegéntia artificiáli, de sýnodo ac spe.

Diplomáticis Legatiónibus, Sanctae Sedi relátis, Adhortatiónem apostólicam Laudáte Deum est exhíbita. Dénuo cuiúsque repétitur urgens offícium geréndum ad commúnem domum tutándam.

Proseguono i lavori del Sinodo sulla sinodalità: un percorso “bello”, “appassionante”, “significativo”.

Al termine dell’udienza generale il Papa prega per la pace: “Evitare una catastrofe umanitaria” e invita ad un giorno di digiuno.

Francesco nella Gionata mondiale per l’alimentazione: “L’acqua una fonte di vita e di progresso per tutti”.

Si avvicinano alla conclusione i lavori del Sinodo, il relatore generale, cardinale Jean-Claude Hollerich, invita a procedere con impegno. Il servizio di Monia Parente.

“Sappiamo bene che questo Sinodo sarà valutato sulla base dei cambiamenti percepibili che ne scaturiranno”. Lo ha affermato il cardinale Hollerich aprendo la XII Congregazione generale del Sinodo, dedicata al quarto modulo dell'Instrumentum Laboris sui temi di autorità, servizio, discernimento, decentramento. Tra i punti trattati quello del “clericalismo” un atteggiamento, che a volte è anche dei laici, e impedisce alla Chiesa di andare avanti. Al centro delle discussioni anche il “discernimento in comune” e un “sano decentramento”. Importante è, ha spiegato il cardinale, favorire “il dinamismo di crescita della tradizione: un discernimento sbagliato potrebbe spezzarla, oppure congelarla. In entrambi i casi la ucciderebbe”. Giovedì sera i padri sinodali hanno vissuto il momento di preghiera voluto dal Papa per commemorare migranti e rifugiati.

Dopo la catechesi su san Charles de Foucauld, testimone dello zelo apostolico e della mitezza, il Pontefice ha concluso l’udienza generale guardando con inquietudine alla situazione in Terra Santa. Il servizio di Alessandro De Carolis.

“Le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata, si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria”. Con queste parole Francesco ha espresso la sua preoccupazione per il conflitto in Israele e Palestina. Il Pontefice ha esortato i credenti a prendere le parti della pace: “Tacciano le armi, si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente, dei bambini. La guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione. Aumenta l'odio, moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro”. Il Papa ha inoltre invitato i fedeli ad una giornata di preghiera, digiuno e penitenza per la pace venerdì 27 ottobre. E ha rivolto un’esortazione anche a non dimenticare il dramma in Ucraina, dove la guerra continua anche se non se ne parla più.

(NOTIZIE)

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il Pontefice ha inviato un messaggio al direttore generale della Fao, Qu Dongyu, in cui ha chiesto che venga garantito a tutti l’accesso alle risorse idriche, da non considerare mai come merce o prodotto di scambio. Su questo tema si è tenuto inoltre un seminario di studio presso la Pontificia Università della Santa Croce.

Intervista dell’agenzia di stampa Télam al Papa: “Lo sfruttamento è una delle origini della guerra. L’altra origine è di tipo geopolitico, di dominio del territorio”. Affrontati anche altri temi come la crisi e i falsi messia, il lavoro, l’intelligenza artificiale, il sinodo e la speranza.

Presentata mercoledì scorso in Vaticano, al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, l'esortazione apostolica Laudate Deum. Rilanciato l'invito alla responsabilità urgente di ciascuno nella tutela della casa comune

