Hebdomada Papae, il Gr in latino del 14 ottobre

HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo quarto mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Francíscus et Médius Óriens: diálogus pacem concíliat, mínime autem bellum cóncitat et terróres.

De terrae motu in Afganistánia Póntifex ait: genti illi tantópere laboránti subveniámus.

Apud Sýnodum Commissiónis partícipes sunt elécti ad summárium referéndum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis dicit Márius Galgano audiéntibus núntios Latínos.

(NOTÍTIAE)

In Audiéntia Generáli, orat Póntifex pro iis qui bellum patiúntur, inter Ísrael et Palaestínam exórtum. Refert Monia Parente.

Petriáno in Foro audiéntiam ad finem addúxit Francíscus Papa, sanctae Ioséphae Bakhítae dicátam, ad pacem cohórtans in Médio Oriénte. “Maeréntes et ánxii quod in Ísrael ac Palaestína áccidit séquimur”: haec sunt verba quae fidéles ítala lingua uténtes salútans dixit Francíscus, qui et áddidit: “Tot hómines sunt interémpti et étiam vulneráti. Pro istis famíliis orámus quae diem festum vidérunt in luctuósum diem immutári ac simul flagitámus ut óbsides extémplo dimittántur”.



Audiéntiae Generális sub finem, “peculiárem in modum” ánimum suum ad Afganistániae gentes convértit Francíscus, quae die séptimo mensis Octóbris, in Oriéntis parte, funésto terrae motu est quassáta, ex quo círciter tria mília hóminum interiérunt, et ad decem mília vúlnera accepérunt. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

“Pópulus iste est iuvándus qui tantópere labórat, ut fraternitátis more gentis dolóres levéntur ac necessária páriter restitútio sustineátur”. Adhortátio ad “omnes hómines bonae voluntátis” spectat. Catechésim incóhans, quaedam de Sudánia suásit Póntifex, ubi pópulus “funésto bello laniátur de quo parum refértur”: “orémus pro Sudaniénsi pópulo, ut in pace consístere possit!”. Precátio quoque est addénda pro funestáta Ucraína et “pro iis qui famem, iniústa ac bellum patiúntur”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Postmeridiáno in convéntu synodálium óperum die Lunae, suffrágia sunt lata de particípibus eligéndis Commissiónis Summárii Referéndi. Quod planum fecit Páulus Ruffini, Praeféctus Dicastérii pro Communicatióne Sanctae Sedis, cum apud Sedem Vaticánam diurnariórum Sýnodi de synodalitáte opus coniúnctim summatúmque reférret. “Commissiónis Summárii Referéndi offícium est non scríbere, sed ex intervállis exquírere, emendáre et comprobáre praeparatiónis ópera lineamentórum Summárii Referéndi, quae Sessióni sunt exhibénda”, ut ex normis erúitur.

Archiepíscopus Gábriel Caccia, observátor pérmanens Sanctae Sedis apud Natiónes Unítas, Coetu generáli Novi Ebóraci coadunáto, de observántia lóquitur in indígenas gentes. Sollicitúdinem ínsuper effert de peregrinatiónibus delectatiónis, quae sustinéri non possunt: quod ad cultus territoriíque mercátum deférre potest.

Haec satis sint dicta; eventúra, próxima hebdómada. Étiam atque étiam valéte.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

14 ottobre 2023

(TITOLI)

Francesco sul Medio Oriente: Il dialogo costruisce la pace, non la guerra e il terrorismo

Terremoto in Afghanistan, il Papa: aiutiamo la popolazione già tanto provata

Sinodo: eletti i membri della Commissione per la relazione di sintesi

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

All'udienza generale, il Papa prega per le vittime della guerra in Israele e Palestina e chiede che gli ostaggi vengano subito rilasciati. Il servizio di Monia Parente.

Papa Francesco ha concluso l’udienza di oggi in Piazza San Pietro, dedicata a santa Giuseppina Bakhita, con un appello per la pace in Medio Oriente. “Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina”, ha rivelato durante i saluti ai fedeli di lingua italiana: “Tante persone uccise e altre anche ferite. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”.

Al termine dell'udienza generale, Francesco rivolge "un pensiero speciale" alla popolazione dell'Afghanistan, colpita il 7 ottobre nella zona ovest da un devastante sisma che ha provocato circa 3 mila morti, mentre i feriti sfiorano il numero di 10 mila. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

“Aiutare questo popolo già così tanto provato, contribuendo in spirito di fraternità ad alleviare le sofferenze della gente e a sostenere la necessaria ricostruzione”, l’esortazione a “tutte le persone di buona volontà”. All’inizio della catechesi, l’appello per il Sudan, “lacerato da un terribile conflitto armato di cui oggi si parla poco”. “Preghiamo per il popolo sudanese, perché possa vivere in pace!”. Una preghiera anche per la martoriata Ucraina e “per quanti soffrono la fame, le ingiustizie e la guerra”.

(NOTIZIE)

Nella sessione pomeridiana dei lavori sinodali di lunedì, si sono svolte le votazioni per l’elezione dei membri della Commissione per la Relazione di Sintesi. Lo ha reso noto Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, durante il briefing in Sala Stampa vaticana sul Sinodo sulla sinodalità. “La Commissione per la Relazione di Sintesi ha il compito non di scrivere, ma di supervisionare periodicamente, emendare e approvare i lavori di preparazione della bozza della Relazione di Sintesi in vista della sua presentazione all’Assemblea”, si legge nel regolamento.

L’arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della Santa Sede presso l’ONU, interviene all’Assemblea generale di New York, invocando il rispetto verso i popoli indigeni. Inoltre sottolinea la preoccupazione per il turismo non sostenibile: “Può portare alla mercificazione della cultura e del territorio”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.