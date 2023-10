Changes, in mostra le emozioni della creazione e i cambiamenti climatici

Dal 4 ottobre e per tutta la durata del Sinodo, la Sala Stampa Vaticana ospiterà un’anteprima della mostra Changes, curata da Lia e Marianna Beltrami, ideata insieme al Dicastero per la Comunicazione e con la collaborazione del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Un viaggio fotografico di 24 scatti, 15 dei quali ospitati in Vaticano, attraverso i contrasti tra gli effetti dei cambiamenti climatici e la speranza data dalle emozioni generate dalla creazione di Dio