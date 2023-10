Palestinesi in fuga da Gaza (ANSA)

Il cardinale Parolin chiama il primo ministro palestinese

Il segretario di Stato ha chiamato il premier palestinese Shtayyeh a cui ha espresso il dolore della Santa Sede per quanto sta avvenendo in Palestina, in particolare a Gaza

Vatican News Questa mattina, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha chiamato il primo ministro dello Stato di Palestina, Mohammad Shtayyeh, al quale ha espresso il dolore della Santa Sede e suo personale per quanto sta avvenendo in Palestina, in particolare a Gaza. Ha assicurato che la Santa Sede continuerà a riconoscere solo lo Stato di Palestina e le sue autorità come i rappresentanti delle legittime aspirazioni del popolo palestinese. Ha sottolineato che in questa situazione, è doveroso garantire il pieno rispetto del Diritto Umanitario e assicurare che i civili, soprattutto i più vulnerabili, le strutture sanitarie e i luoghi di culto non siano coinvolti nel conflitto. Questo stesso messaggio il cardinale lo aveva espresso con forza ieri a tutte le parti coinvolte.