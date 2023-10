Santa Maria Maggiore, online il nuovo sito web della Basilica

Da domani, sabato 7 ottobre, verrà lanciato il nuovo portale che offrirà una ricca scelta di contenuti in sette lingue. In vista del Giubileo, una vasta panoramica sull’identità e l’opera pastorale della Basilica liberiana. Monsignor Makrickas: "consolidare, attraverso uno spazio virtuale, il legame reale che unisce da secoli Santa Maria Maggiore ai fedeli, oltre a raggiungere i più lontani e meno social"

Vatican News

A pochi mesi dal lancio dei propri profili social, la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore amplia la sua presenza digitale offrendo a pellegrini e appassionati un nuovo portale web, www.basilicasantamariamaggiore.va, che sarà online sabato 7 ottobre, memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario. Il sito, con una rinnovata veste grafica, offrirà una ricca scelta di contenuti aggiornati e di qualità in sette lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, polacco.

Navigazione in due macro sezioni

Si tratta di un portale funzionale e ottimizzato per essere facilmente accessibile anche da qualsiasi tipo di dispositivo e in grado di garantire una user experience piacevole e fluida. Gli utenti potranno navigare attraverso due macro sezioni: una liturgico-pastorale e una storico-artistica. Un nuovo “biglietto da visita” per il web in grado di proporre una vasta panoramica sull’identità e l’opera pastorale della Basilica che, anche in vista del Giubileo 2025, consentirà di prenotare visite al Polo Museale Liberiano (Museo Storico, Scavi Archeologici, Loggia, Sala dei Papi e Scala del Bernini); sarà possibile reperire tutti i recapiti, gli indirizzi utili, i link alle pagine social e le indicazioni per sostenere le attività della Basilica. Non mancheranno pagine dedicate al Capitolo e alla Cappella Musicale Liberiana.

Raggiungere i più "lontani"

L’auspicio di monsignor Rolandas Makrickas, commissario straordinario della Basilica è “consolidare, anche attraverso questo nuovo spazio virtuale, il legame reale che unisce da secoli la Basilica con i fedeli, oltre a raggiungere quelli più lontani e magari meno social, con maggiore facilità”. Con il nuovo sito multilingue, la Basilica intende condividere la sua quotidianità in un modo completamente rinnovato conscia che come, ha affermato Papa Francesco nella Prefazione al libro "La Chiesa nel digitale" a cura di Fabio Bolzetta, “mai il virtuale potrà sostituire la bellezza degli incontri a tu per tu. Ma il mondo digitale è abitato e va abitato da cristiani”. Nell’intento di ridurre le distanze sociali e geografiche, si è pensato di offrire un portale agile e intuitivo, leggibile e consultabile da computer e dispositivi mobili che racconteranno, supportati da una vasta gamma di gallerie fotografiche, la Basilica che custodisce l’immagine della Salus Populi Romani tanto amata e che resta porto sicuro anche dei fedeli “virtuali” di ogni parte del mondo.