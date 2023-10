L'opera "La barca di Pietro" approda dal 10 ottobre ai Musei Vaticani

Ricevuto in dono da Papa Francesco lo scorso 15 marzo, l’imponente battello a vela, lungo quasi 9 metri x 2, troverà la sua scenografica e definitiva collocazione alla base della moderna rampa elicoidale denominata Via del Mare, percorso espositivo permanente con modelli di imbarcazioni provenienti da tutto il mondo

Vatican News

Ricevuto in dono da Papa Francesco, il prezioso manufatto La Barca di Pietro, della storica famiglia di armatori Aponte, sarà collocato ai Musei Vaticani. Il 15 marzo scorso, come informa un comunicato stampa dei Musei del Papa, al Pontefice era stato offerta in omaggio l'opera realizzata a mano dagli Aprea, maestri d’ascia della penisola sorrentina, in collaborazione con l’Istituto Diplomatico Internazionale. L’imbarcazione è la fedele riproduzione dell’antica e originale Navicella di Pietro ritrovata nel 1986 sul fondo del lago di Tiberiade e oggi custodita nel museo Yigal Allon di Ginosar, in Galilea. Il Papa l'ha benedetta e, da martedì 10 ottobre, l’imponente battello a vela, lungo quasi 9 metri x 2, troverà la sua scenografica e definitiva collocazione all’ingresso dei Musei Vaticani, adagiata alla base della moderna rampa elicoidale denominata anche Via del Mare, percorso espositivo permanente con modelli di imbarcazioni provenienti da tutto il mondo.

I lavori di installazione

La Barca di Pietro accoglierà, con la sua forte carica simbolica e spirituale, tutti i pellegrini e i turisti in partenza per il loro suggestivo viaggio alla volta delle bellezze dei Musei del Papa, ovvero in quella che Francesco ha definito la “Casa di tutti”. Complesse sono state le operazioni di movimentazione e installazione realizzate di domenica a porte chiuse, grazie al sofisticato intervento di edilizia acrobatica e al supporto di ditte specializzate, con il contributo congiunto del personale della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali e della Direzione delle Infrastrutture e Servizi (Governatorato dello Stato della Città del Vaticano).