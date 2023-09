Hebdomada Papae, il Gr in latino del 16 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: La correzione fraterna fatta con carità verso chi ha sbagliato è stata al centro dell’Angelus. Il Pontefice ha ricordato che il chiacchiericcio è una peste e che mai aiuta a migliorare

Die sexto décimo mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo tértio

Fratérna corréctio, caritáte in eum qui errávit acta, príncipem obtínuit locum in catechési Angélicae Salutatióni die domínico. Mussitatiónem asseverávit Póntifex pestem esse quae numquam iuvat ut melióres fiámus.

In Audiéntia Generáli Francíscus est hortátus ut re sociáli vitae adhaereámus. Testem huius géneris offícii beátum Gregórium Hernandez áttulit Póntifex.

In Urbe Vaticána Francíscus Ecclésiae orthodóxae Syrae Malankarénsis moderatórem récipit. Novum signum osténdit Francíscus oecuménicae propensiónis.

Ante Angélicam Precatiónem, Evangélio diéi domínici compúlsus, de fratérnae correptiónis póndere in christiána vita deque eádem agénda secúndum Iesu doctrínam est locútus Francíscus Papa. Audiámus Móniam Parente.

Coram vigínti mílibus fidélium in Petriáno Foro coadunatórum, Francíscus Papa éxplicat quómodo ágere debeámus coram hómine qui errat, quique est emendándus. Póntifex planum fecit Iesum esse ob óculos ponéndum ad fratrem in fide iuvándum, qui suum errórem agnóscat ideóque emendári patiátur. Ad Summi Pontíficis mentem corréctio fratérna summus est amóris actus quae máximam vim sibi víndicat, eáque sine iracúndia est gerénda. Quin immo coram aliórum erróribus mussitatiónem cavére debémus, quam in hóminum communitatúmque vita pestem vocávit, quóniam numquam iuvat ut melióres efficiámur et crescámus.

Francíscus Papa catechésis de apostólico stúdio sériem prodúcere pergit atque credéntibus beátum Ioséphum Gregórium Hernandez demónstrat, christiánis exémplar, debiliórum fámulum. Refert Márius Galgano.

Audiéntiae Generális témpore die praetérito Mercúrii in Petriáno Foro, Summus Póntifex mentiónem fecit certi fidélium offícii apud societátem remque políticam, usque pro debilióribus. Quod ad obtinéndum, confirmávit Francíscus, manus sunt foedándae, amótis inutílibus verbis. Huius moris exémplar, Venetiolánum Ioséphum Gregórium Hernandez Póntifex áttulit, quem páuperum médicum vocáre solébat pópulus, quia suam trádidit vitam ad aegris paupéribus continénter subveniéndum. Francíscus explicávit beátum hunc Evangélii divítias habére voluísse potíus quam pecúniam, atque sic magnum apostólicum ardórem obtínuit ex quo compúlsus est ad vitam indigéntibus tradéndam.

Novum ad diálogum oecuménicum incitaméntum a Francísco Papa est tribútum, útpote cum in Urbe Vaticána Ecclésiae orthodóxae Syrae Malankarénsis Cathólicos sit recéptus. Summus Póntifex orávit ac diálogum instítuit cum Basílio Marthoma Matthǽo tértio et ambo propósitum renovavérunt, ut suae communitátes ad unitátem própius accéderent, unde christiáni, Iesu discípuli ac fratres, in plena víverent communióne.

16.09.2023

La correzione fraterna fatta con carità verso chi ha sbagliato è stata al centro della catechesi dell’Angelus domenicale. Il Pontefice ha ricordato che il chiacchiericcio è una peste e che mai aiuta a migliorare.

Un appello a coinvolgersi in modo concreto nella vita sociale ha fatto il Francesco durante l’udienza generale. Come testimone di questo tipo di impegno il Pontefice ha messo in risalto il beato Gregorio Hernandez.

Papa Francesco riceve in Vaticano al capo della Chiesa ortodossa sira malankarese. Un nuovo gesto di apertura ecumenica del Pontefice.

Ispirato al Vangelo di domenica scorsa, Papa Francesco ha parlato prima della preghiera dell’Angelus dell'importanza della correzione fraterna nella vita cristiana e di come esercitarla secondo l’insegnamento di Gesù. Sentiamo Monia Parente.

Dinanzi 20 mila fedeli riuniti in piazza San Pietro, il Papa Francesco ha riflettuto su come reagire davanti a una persona che sbaglia e che deve essere corretta. Il Pontefice ha spiegato che è Gesù colui a cui guardare per aiutare un fratello nella fede a prendere atto del suo errore e portarlo a correggersi. Secondo il Santo Padre la correzione fraterna è una delle espressioni più alte dell’amore, e anche delle più impegnative, e deve essere praticata senza rancore. Anzi, davanti agli errori degli altri dobbiamo metterci in guardia dall'uso del chiacchiericcio, il cui ha definito come una peste per la vita delle persone e delle comunità perché mai aiuta a migliorare e a crescere.

Papa Francesco prosegue il ciclo di catechesi sullo zelo apostolico e indica ai credenti la figura del beato José Gregorio Hernandez come esempio di cristiano dedicato ai più deboli. Il servizio di Mario Galgano.

Durante l’udienza generale di mercoledì scorso in Piazza San Pietro il Santo Padre ha richiamato i fedeli all’impegno concreto nella società e nella politica, sempre a favore dei più deboli. E per fare questo, ha ribadito Francesco, è necessario sporcarsi le mani senza perdere tempo in chiacchiere. Il Papa ha segnalato come esempio di questo atteggiamento il venezuelano José Gregorio Hernández, a chi la gente chiamava il medico dei poveri, perché consacrò la sua vita in un lavoro incessante per i malati poveri. Francesco ha spiegato che questo beato preferì la ricchezza del Vangelo a quella del denaro, e che così sviluppò un grande zelo apostolico che lo portò a spendere la sua esistenza per soccorrere i bisognosi.

Un nuovo impulso nel dialogo ecumenico è stato dato da Papa Francesco, che ha ricevuto in Vaticano il Catholicos della Chiesa ortodossa sira malankarese. Il Santo Padre ha pregato e dialogato con Baselios Marthoma Mathews III ed entrambi hanno rinnovato il loro impegno per approfondire gli sforzi di avvicinamento fra le loro comunità affinché i cristiani, discepoli di Gesù e fratelli, vivano in piena comunione.

