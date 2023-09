Hebdomada Papae, il GR in latino del 30 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Mediterraneo non sia una tomba ma un mosaico di civiltà e di speranza, così il Papa all’udienza generale. La catechesi di Francesco all’Angelus e le parole sulla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Istituita in Vaticano per volontà del Pontefice l'"Università del Senso", gestita da Scholas Occurrentes

In Generáli Audiéntia Póntifex ait: ne sit Mediterráneum mare sepúlcrum, sed cultus speíque véluti tessellátum fulciméntum.

Angélicae Precatiónis catechésis Francísci ac de Die mundiáli migrántis et pérfugae verba referúntur.

In Urbe Vaticána “Sensus Univérsitas” ad Pontíficis voluntátem cónditur, quae moderánda ad Scholas Occurréntes commíttitur.

In Audiéntiae Generális catechési, die Mercúrii séptimo et vicésimo mensis Septémbris, Póntifex de itínere in Massíliam est locútus, ubi diébus vicésimo áltero et vicésimo tértio est commorátus, atque ínibi in primis “Mediterráneos occúrsus” absolvéndos participávit. Lóquitur Alexánder De Carolis.

“Suam propensiónem répetat Mediterráneum mare, officínae scílicet cultus ac pacis”. Hoc fuit “Mediterraneórum occúrsuum” propósitum, qui Massíliae praetérita hebdómada acti sunt, in qua Francogállica urbe sub Apostólici itíneris nómine duos dies mansit Póntifex. Sómnium fuit ac provocátio, asseverávit Francíscus, novíssimae Audiéntiae Generális témpore, die Mercúrii in Petriáno Foro, de iis lóquens quae expértus est. De migrántium et perfugárum dignitáte dísserens, Póntifex planum perspícue fecit tolerári non posse Mediterráneum mare sepúlcrum fíeri, quod pótius “spei núntius” sit, ut Európa dénuo fiat “cultus speíque véluti tessellátum fulciméntum”.



In Angélica Precatióne, die domínico vicésimo quarto mensis Septémbris, commónuit Francíscus ut a “mercábili” necessitúdine cum Deo caveátur. Déinceps mariáli precatióne dicta, de Die mundiáli migrántis ac pérfugae quaedam dixit. Refert Mónia Parente.

Sicut víneae dóminus, in Evangélii similitúdine figurátus, quam domínicae sacra litúrgia die vicésimo quarto mensis Septémbris propósuit, mérita nostra non cómputat Deus, sed ut fílios nos díligit. Quod Francíscus Papa explicávit, coram multíplici coróna círciter duodevigínti mílium fidélium, e regióne fenéstrae palátii apostólici adstántium et Vírginem Maríam precántium. Francíscus de perículo mónuit “necessitúdinis ‘mercábilis’ cum Deo, cum nostra virtúte magis confídimus quam eius liberalitáte ac grátia, quóniam Deus –áddidit – nos usque conquírit, in quavis diéi hora. Hinc orta est adhortátio ut nos christiáni interrogémus de facultáte ad álios accedéndi. Adstántes salútans, post Angélicam Precatiónem, cum Dies mundiális migrántis et pérfugae celebrarétur, necessitátem confirmávit Póntifex cunctis praestándi “cópiam dignam vitam vivéndi apud societátem in qua quisque repéritur.

Per chirógraphum diéi quinti décimi praetériti mensis Augústi, in Urbe Vaticána “Sensus Univérsitas” a Francísco Papa est cóndita, “institútum nempe universitátis civílis, cuius domicílium in Urbe Vaticána locátur”, ut universáli discrímini sensus subveniátur atque recípiens locus figurétur, ubi institútio rursus fingátur.

Il Papa all’udienza generale: il Mediterraneo non sia una tomba ma un mosaico di civiltà e di speranza.

La catechesi di Francesco all’Angelus e le parole sulla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

Istituita in Vaticano per volontà del Pontefice l'"Università del Senso", gestita da Scholas Occurrentes

La recente visita a Marsiglia del Papa, il 22 e 23 settembre scorsi, e in particolare la sua partecipazione alla sessione conclusiva degli “Incontri del Mediterraneo” sono stati gli argomenti della catechesi di Francesco all'udienza generale del 27 settembre. Ce ne parla Alessandro De Carolis.

"Che il Mediterraneo recuperi la sua vocazione, di essere laboratorio di civiltà e di pace". È’ stato questo l'obiettivo degli “Incontri del Mediterraneo”, che si sono tenuti a Marsiglia la scorsa settimana e che hanno visto il Papa in visita apostolica per due giorni nella città francese. Sono stati un sogno e una sfida, ha detto Francesco parlando dell'esperienza vissuta durante l'ultima udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Riferendosi alla dignità dei migranti e dei rifugiati, il Pontefice ha sottolineato che non è tollerabile che il Mediterraneo diventi una tomba quanto piuttosto “un messaggio di speranza” per ridare all’Europa la possibilità di essere "un mosaico di civiltà e di speranza".

All’Angelus, domenica 24 settembre, Francesco ha messo in guardia dal rischio di avere una relazione “mercantile” con Dio. Quindi, dopo la recita della preghiera mariana, ha fatto un riferimento alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il servizio di Monia Parente.

Come il padrone della vigna, descritto nella parabola del Vangelo proposta dalla liturgia di domenica 24 settembre, Dio non fa calcolo dei nostri meriti ma ci ama come figli. Papa Francesco lo ha spiegato all’Angelus di fronte a circa 18 mila fedeli radunati sotto la finestra del palazzo apostolico per la preghiera mariana. Francesco ha avvertito del rischio di “avere una relazione ‘mercantile’ con Dio, puntando più sulla nostra bravura che sulla generosità della sua grazia”, perché Dio - ha detto - ci cerca sempre a ogni ora del giorno. Da qui l’invito a interrogarci come cristiani sulla nostra capacità di uscire verso gli altri. Nei saluti del dopo Angelus, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Il Papa ha ribadito la necessità di garantire a tutti "la possibilità di vivere una vita degna nella società in cui si trova".

Con un chirografo che porta la data del 15 agosto scorso, Papa Francesco ha istituito l'"Università del Senso", un "ente formativo universitario civile con sede nello Stato della Città del Vaticano", per rispondere alla crisi globale del senso e rappresentare un luogo accogliente dove re-immaginare l'educazione.

