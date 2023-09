Hebdomada Papae, il Gr in latino del 2 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: Il Papa all’udienza generale chiede preghiere per il viaggio apostolico in Mongolia. Francesco all’Angelus: Cristo non è un ricordo del passato, è vivo e cammina con noi. Dopo la preghiera mariana gli appelli per la Grecia e l’Ucraina. Infine, il Pontefice ribadisce che il 4 ottobre sarà pubblicata una seconda Laudato si'

HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die secúndo mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

In Mongóliam iter suscípiens, in Audiéntia Generáli oratiónes póstulat Póntifex.

In Angélica Precatióne Francíscus ait: Christus praetériti témporis non est memória quaedam, vivus quidem est et nobíscum ámbulat. Mariáli precatióne dicta, de Grǽcia et Ucraína iuvánda lóquitur.

Póntifex confírmat die quarto mensis Octóbris éditum iri álteras Lítteras encýclicas Laudato si’.

Salútem plúrimam ómnibus vobis sermónem Latínum auscultántibus dicit Catharína Agorelius.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTÍTIA)

In Generáli Audiéntia die tricésimo mensis Augústi de apostólico stúdio catechésium sériem trádere Póntifex perréxit, loquens de prima septentrionális Américae indígena mulíere, quae in sanctórum album est reláta. Exínde cohortátus est ut pro Ucraína ac item pro Mongólia orarétur, in quam iter núdius tértius incépit. Refert Alexánder De Carolis.

Sancta Kateri Tekakwitha, prima septentrionális Américae indígena est múlier, quae in sanctórum album est reláta. Quod praecípuum fuit arguméntum undevicésimae catechésis de apostólico stúdio discípuli Iesu ac de cupiditáte Evangélii nuntiándi, quodque in Audiéntia Generáli exhíbuit Póntifex. Huius sanctae clárius fuit testimónium, asséruit Póntifex, eo quod plane Evangélium nuntiávit ac patiénter patentíque Iesu corde debilióribus insérviit. Fidéles salútans suam propinquitátem precationésque renovávit Francíscus sauciátae Ucraínae et ex fidélibus quaesívit ut orárent pro apostólico itínere in Mongóliam, die tricésimo primo mensis Augústi incoháto atque die quarto mensis Septémbris ad finem perventúro.

(NOTÍTIA)

Non histórica persóna, sed “Deus praeséntis témporis”: sic in Angélica Precatióne die vicésimo séptimo praetériti mensis Augústi, domínicae explicávit Póntifex Evangélium. Post Angélicam Salutatiónem Grǽciam et Ucraínam memorávit. Lóquitur Olga Sakun.

“Quem dicunt hómines esse Fílium hóminis?” (Mt 16,13). Quod percontatióne ex discípulis suis quaesívit Iesus, quam abhinc duo mília annórum christiánae communitáti convértit. Quae percontátio Matthǽi Evangélii praecípuum óbtinet locum, die séptimo et vicésimo praetériti mensis Augústi a Pontífice expléti. Francíscus áddidit quod hómines bene de Iesu cógitant, nempe de quodam “probo, iusto, constánti, animóso hómine”, at monet non satis esse eum praetériti témporis hóminem putáre. Póntifex fidéles est hortátus ut Iesum vivum vidérent, qui iter cum Ecclésia facit per Verbum et Sacraménta. Tandem salútans Póntifex suam solidálem cogitatiónem ad Grǽciam incéndiis vastátam ac vexátam Ucraínam convértit.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Audiéntiae Generális sub finem die tricésimo mensis Augústi, Diéi mundiális precatiónis celebratiónem pro creáti Cura recordátus est Póntifex, hestérno die actam, atque item nuntiávit die próximo quarto mensis Octóbris éditum iri álteras Lítteras encýclicas Laudato si’ de Creáti coléndi offício, sacri útique Creatóris doni.

Cum plenária altióris gradus generális Séssio Natiónum Unitárum die undetricésimo mensis Augústi agerétur, Vaticánus observátor excellentíssimus Gábriel Iordánus Caccia confirmávit Sanctam Sedem Foederi vim exserénti prorsus suffragári de armamentórum nucleárium experiméntis pénitus abiciéndis.

Haec sat est meminísse, eventúra, próxima hebdómada.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

2 settembre 2023

(TITOLI)

Il Papa all’udienza generale chiede preghiere per il viaggio apostolico in Mongolia

Francesco all’Angelus: Cristo non è un ricordo del passato, è vivo e cammina con noi. Dopo la preghiera mariana gli appelli per la Grecia e l’Ucraina.

Il Pontefice ribadisce che il 4 ottobre sarà pubblicata una seconda Laudato si'

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

All’udienza generale del 30 agosto, il Papa ha proseguito la serie di catechesi sul tema dello zelo apostolico, parlando della prima donna nativa del Nord America ad essere canonizzata. Quindi l’invito a pregare per l’Ucraina e per la visita in Mongolia iniziata ieri. Il servizio di Alessandro De Carolis.

Santa Kateri Tekakwitha, la prima donna nativa del Nord America a essere canonizzata, è stata al centro della 19.ma catechesi sul tema zelo apostolico del discepolo di Gesù e la passione per l'annuncio del Vangelo, presentato dal Papa all'udienza generale. Annunciare il Vangelo nella semplicità e servire i più deboli con pazienza e con il cuore aperto a Gesù, ha affermato Francesco, è la testimonianza più autentica della santa. Nei saluti ai fedeli il Santo Padre ha rinnovato la sua vicinanza e le preghiere per la martoriata Ucraina ed ha chiesto ai fedeli di pregare per il viaggio apostolico in Mongolia, iniziato il 31 agosto e in programma fino al 4 settembre.

Non un personaggio storico, ma "il Dio del presente": così il Papa all'Angelus del 27 agosto scorso ha commentato il Vangelo della domenica. Dopo l’Angelus i saluti rivolti alla Grecia e all’Ucraina. Ce ne parla Olga Sakun.

“La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?” È la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli e che rivolge da duemila anni alla comunità cristiana. Una domanda al centro del brano del Vangelo di Matteo, commentato dal Papa all’Angelus del 27 agosto scorso. Francesco ha affermato che la gente in genere pensa bene di Gesù, come una persona "buona, giusta, coerente, coraggiosa", ma avverte che non basta vederlo come un personaggio del passato. Il Pontefice ha invitato i fedeli a vedere Gesù vivo che cammina con la Chiesa attraverso la Parola e i Sacramenti. Nei saluti conclusivi il Papa ha rivolto un pensiero di solidarietà alla Grecia devastata dagli incendi e all’Ucraina martoriata dalla guerra.

(NOTIZIE)

Alla fine dell’udienza generale del 30 agosto il Papa ha ricordato la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la Cura del creato celebrata ieri e ha annunciato la pubblicazione, il prossimo 4 ottobre, di una seconda Laudato si’ sull’impegno di custodire il Creato come dono sacro del Creatore.

Con un intervento alla plenaria di alto livello dell'Assemblea generale dell’Onu del 29 agosto, l’osservatore vaticano monsignor Gabriele Giordano Caccia ha ribadito il pieno appoggio della Santa Sede all'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti di ordigni nucleari.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.