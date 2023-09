La fraternità della pace tema quinto incontro dei Cammini giubilari sinodali

Il 23 settembre nell’Aula Nuova del Sinodo si tiene il nuovo appuntamento organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti e la Basilica di San Pietro in preparazione al Giubileo

Vatican News

La costruzione della fraternità della pace. È questo il tema del quinto incontro dei Cammini giubilari sinodali che la Fondazione Fratelli tutti con la Basilica Papale di San Pietro promuove per discutere dei temi dell’enciclica Fratelli tutti in preparazione al Giubileo 2025. Il ciclo di appuntamenti, giunto al secondo anno, presenta una nuova tappa il 23 settembre prossimo, a partire dalle ore 14 nell’Aula Nuova del Sinodo.



I lavori del simposio, informa una nota, saranno aperti dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fondazione. Il gesuita padre Francesco Occhetta, segretario della Fondazione, modererà la tavola rotonda alla quale prenderanno parte Sergio Barbanti, ambasciatore d’Italia in Israele, il generale Francesco Paolo Figliuolo, del Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della difesa, e ancora suor Rita Giaretta, della Rete Antitratta Usmi “Talitha Kum Italia”, fondatrice della Comunità Casa Rut.



“La costruzione della fraternità della pace - afferma padre Occhetta - è il secondo incontro per il 2023, anno dedicato ai temi della riconciliazione, della purificazione della memoria e della costruzione della pace sociale. Le tappe dei Cammini giubilari sinodali di quest’anno hanno come titolo Percorsi di un nuovo incontro. Per alimentare la fraternità e approdare alla ricostruzione della verità̀, alla purificazione della memoria e alla riconciliazione, occorre attraversare il conflitto e in esso esplorare strade di pacificazione personale e sociale. Lo facciamo -prosegue il gesuita - avendo come orizzonte il capitolo 7 dell’Enciclica, che contrappone la riparazione alla vendetta o alla pena esemplare”.



Come di consueto, spiega la nota, dopo la tavola rotonda i partecipanti si raccoglieranno in gruppi di dialogo per scambiarsi impressioni e opinioni sui temi trattati e condividere le loro buone pratiche, cui seguirà un momento di condivisione comune. Il pomeriggio si concluderà con la visita a porte chiuse nella Basilica di San Pietro, un percorso di contemplazione e bellezza in sintonia con i temi trattati.



Il ciclo di incontri Cammini giubilari sinodali ha preso il via lo scorso anno: con gli appuntamenti del 2022 sono stati approfonditi i temi della prossimità̀ e della cura, quest’anno sarà la volta della giustizia, della ricomposizione dei conflitti e della riconciliazione personale e sociale; il prossimo anno, il 2024, si tratterà il tema dell’amore politico. Gli appuntamenti si propongono di offrire alla società civile - dall’associazionismo all’imprenditoria, dalla giustizia all’educazione - la possibilità di conoscersi, confrontarsi, scambiarsi idee e best practices per raccogliere l’invito di Papa Francesco ad aprirsi alla fraternità e all’amicizia sociale, costruendo insieme una nuova realtà con lo sguardo fisso all’orizzonte del bene comune.