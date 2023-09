Corea, benedetta in una nicchia di San Pietro la statua del martire Sant'Andrea Kim

Alla cerimonia ha preso parte una delegazione di oltre 300 membri della Chiesa coreana, tra vescovi, sacerdoti, religiose, suore e laici, ricevuta stamani in udienza dal Papa, accompagnata dal cardinale Lazzaro Heung-sik You

Questo pomeriggio, una statua di Sant’Andrea Kim Taegon, primo sacerdote e martire della Corea, di cui la Chiesa fa memoria oggi, 16 settembre, è stata installata in una nicchia fuori dalla basilica di San Pietro, dopo essere stata benedetta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica. All'inaugurazione ha preso parte una delegazione di oltre 300 membri della Chiesa coreana, tra vescovi, sacerdoti, religiose, suore e laici, ricevuta stamani in udienza dal Papa, accompagnata dal cardinale Lazzaro Heung-sik You, ex vescovo di Daejeon, oggi prefetto del Dicastero per il Clero. Prima della posa della scultura, il porporato ha celebrato la Messa in lingua coreana nella basilica vaticana. L'idea è stata promossa dalla Conferenza Episcopale della Corea a conclusione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Andrea Kim. L'opera d'arte, alta quasi 4 metri e del peso di circa 6 tonnellate, è stata realizzata in marmo di Carrara dallo scultore coreano Han Jin-Sub, che ha lavorato insieme all'artista italiano Nicolas Stagetti a Pietrasanta, in Versilia.