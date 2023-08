Hebdomada Papae, il GR in latino del 19 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario gli appelli del Papa all'Angelus del 13 agosto e nel giorno dell'Assunta per la pace in Ucraina e il dolore per le vittime dell'incendio nelle Hawaii. Inviato un messaggio alla Chiesa francese per i 150 anni dei pellegrinaggi nazionali a Lourdes

HEBDÓMADA PAPAE

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die undevicésimo mensis Augústi anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI

Angélica Salutátio die tértio décimo mensis Augústi ac die Assumptiónis Beátae Maríae Vírginis cum orarétur, cohortátus est Póntifex ne demitterétur ánimus propter bellum, Deus nempe est históriae Ductor.

His diébus mensis Augústi nonnúlla brevilóquia misit Francíscus: quaédam ex iis monent ne de migrántium in mari mórtuis incuriósi maneámus.

Pontíficis Francogálliae Ecclésiae núntius, centum quinquagínta annis a peregrinatiónibus nationálibus Lapúrdum exáctis.

Salútem plúrimam ómnibus vobis núntios Latínos auscultántibus dicit Alexánder De Carolis.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIA 1 (PRIMA)

Ex duóbus próximis Angélicis Salutatiónibus quaédam sunt eláte dicta ut angóres memoraréntur quos nonnúllae Natiónes experiúntur. Die domínico tértio décimo mensis Augústi et die quínto décimo Martis, in sollemnitáte Assumptiónis Beátae Maríae Vírginis, Mariáli precatióni bis praesédit Póntifex, de pace lóquens ac de reconciliatióne. Refert Rosárius Tronnolone.

Quíndecim mílibus fidélium in Petriáno Foro adstántibus, die domínico tértio décimo mensis Augústi, disséruit Francíscus de Iesu Evangélio, in aquis ambulántis, eósdem monens “ne mergeréntur” a malo háusti. Ínsuper Angélica Precatióne dicta, oravit Póntifex latíssimum incéndium mémorans quod Havaiánam ínsulam Máuii combússit, ex quo plus centum hómines interiérunt, quod postrémo saéculo funestíssimum fúit ómnium in Foederátis Civitátibus Américae Septentrionális. Die Martis quinto décimo mensis Augústi, in sollemnitáte Assumptiónis Beátae Maríae Vírginis, Francíscus íterum de fenéstra prospéctans Palátii apostólici locútus est et precátus pro Ucraína, mentiónem simul fáciens bellórum quae terrárum orbem vástant. “Armórum strépitus – ínquit – diálogi conátus tegit. Róboris ius iúris vi praévalet. At ne despondeámus ánimum, speráre et oráre pergámus, quóniam – áddidit – Deus est, Ipse est históriae Ductor”.

NOTÍTIA 2 (SECÚNDA)

Postréma hebdómada nonnúlla brevilóquia misit súum per interretiále instruméntum Francíscus: ex iis éxstat unum quod maris mórtuis dicátur, álterum iuvénibus. Refert Monia Parente.

Dolor in ánimis haéret ob suétam multitúdinis mortem in mari, cum qadragínta unus migrántes in Sicíliae Canále aquis submérsi sint, navícula evérsa, in qua quínque dies stipáti mansérunt, quod die nono mensis Augústi evénit. Postrídie in brevilóquio quodam, per interretiále instruméntum evulgáto, Francíscus íterum mónuit ne “has calamitátes negligerémus” atque ut pro víctimis ac familiáribus precarémur. Duóbus post diébus, die duodécimo mensis Augústi de recénti Die Mundiáli Iuventútis Lisbonénsi in urbe réttulit, rúrsus iúvenes, cum mares tum féminas, álloquens. “Cari iúvenes – in quódam scrípsit brevilóquio – ne somniándi amittátis ánimum ac magna experiéndi! Cultus curam vobis súmite eámque diffúndite; fraternitátis auctóres estóte; vitae provocatiónibus occúrrite, Deo Ductóre probísque consiliatóribus opem feréntibus”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Francíscus Francogálliae Ecclésiae núntium misit, centum quinquagínta annis a peregrinatiónibus nationálibus Assumptiónis Beátae Maríae Vírginis Lapúrdum exáctis. Terrárum orbis, sic in scripto légitur, Vírginis Maríae praesídio índiget ut pax conciliétur “ubicúmque armórum strépitus audítur”.

Íis subvéniant christiáni qui precária patiúntur. Id scripsit Póntifex in nuntio quodam misso ad operariórum Confraternitátem Actiónis Cathólicae Hispániae in Sessióne generáli coadunátam. De óperis dignitáte lóquens, scríbit non agi tantum de sermónibus vel singuláribus actiónibus, vim útique habére continuátum offícium in societátis debilióres.

Finis fit loquéndi, eventúra, próxima hebdómada referémus.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

19 agosto 2023

(TITOLI)

Gli appelli del Papa all’Angelus di domenica 13 agosto e del giorno dell’Assunta: la guerra non scoraggi, è Dio che guida la storia.

Francesco ha lanciato diversi tweet in questi giorni d’agosto, tra questi l’invito a non restare indifferenti alle stragi di migranti nel mare.

Messaggio del Pontefice alla Chiesa francese per i 150 anni dei pellegrinaggi nazionali a Lourdes.



Un cordiale benvenuto a tutti voi da Alessandro De Carolis e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.



(SERVIZI)



Due Angelus ravvicinati e diversi appelli per ricordare le sofferenze che stanno attraversando vari Paesi. Domenica 13 agosto e martedì 15, solennità dell’Assunta, il Papa ha presieduto per due volte la preghiera mariana parlando di pace e riconciliazione. Il servizio di Rosario Tronnolone.



Con i 15 mila fedeli in Piazza San Pietro, domenica 13 agosto, Francesco ha commentato il Vangelo di Gesù che cammina sulle acque, invitandoli a “non affondare” risucchiati dal male. Quindi, dopo la recita dell’Angelus, il Papa ha pregato per il gravissimo incendio che ha devastato l’isola di Mauii nelle Hawaii che ha fatto oltre 100 morti, il peggiore nell’ultimo secolo negli Stati Uniti. Martedì 15 agosto, solennità dell’Assunta, Francesco è tornato ad affacciarsi alla finestra del suo studio, dedicando parole e preghiere all’Ucraina e alle guerre che lacerano il mondo. “Il frastuono delle armi - ha detto - copre i tentativi di dialogo. Il diritto della forza prevale sulla forza del diritto. Ma non lasciamoci scoraggiare, continuiamo a sperare e a pregare, perché - ha concluso - è Dio, è Lui che guida la storia”.



Nell’ultima settimana sono stati diversi i tweet lanciati dal Papa attraverso il suo account @Pontifex, tra questi di rilievo uno dedicato alle stragi del mare e un altro ai giovani. Il servizio di Monia Parente.



Il dolore per l’ennesima morte di massa in mare, quella di 41 migranti affogati nel Canale di Sicilia, per il ribaltamento di un barchino su cui erano stipati da cinque giorni, avvenuta il 9 agosto scorso. Il giorno dopo in un tweet, lanciato dal suo account @Pontifex, Francesco ha nuovamente invitato a non restare “indifferenti davanti a queste tragedie” e a pregare per le vittime e i loro familiari. due giorni più tardi, il 12 agosto, il Papa ha fatto eco alla recente Gmg di Lisbona per rivolgersi ancora una volta a ragazze e ragazzi. "Cari giovani – ha scritto in questa circostanza nel suo tweet - non perdete mai il coraggio di sognare e di vivere in grande! Fate vostra la cultura della cura e diffondetela; diventate campioni di fraternità; affrontate le sfide della vita lasciandovi orientare da Dio e da buoni consiglieri".



(NOTIZIE)



Francesco ha inviato un messaggio alla Chiesa francese, per i 150 anni dei pellegrinaggi nazionali dell’Assunta a Lourdes. Il mondo, si legge nel testo, ha bisogno della protezione della Vergine per ottenere la pace “ovunque si oda il rumore delle armi”.



I cristiani siano solidali con chi vive la precarietà del lavoro. Lo ha scritto il Papa in un messaggio alla Confraternita operaia dell’azione cattolica spagnola riunita in assemblea generale. Parlando di dignità del lavoro, scrive, non ci si può limitare a discorsi o azioni isolate, contano l’impegno costante verso i più vulnerabili della società.



È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.