Muser: continua il dialogo con il Dicastero per la Cultura dopo lo stop a Lintner

Monsignor Ivo Muser annuncia che insieme con la Santa Sede si è convenuto di prorogare il mandato del preside dello Studio Teologico Accademico attualmente in carica, per garantire “la calma necessaria a maturare le questione emerse che hanno coinvolto anche altri Dicasteri”

Vatican News

Nuovo comunicato del vescovo di Bressanone che a fine giugno aveva annunciato la mancata approvazione alla nomina del p. Martin Lintner a preside dello Studio Teologico Accademico. Monsignor Ivo Muser oggi spiega che “a margine di un dialogo cordiale, peraltro mai interrotto, con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, si è convenuto di prorogare il mandato del Preside in carica – il Professor Alexander Notdurfter – fino al 31 agosto 2024. Questo tempo garantirà la calma necessaria a maturare insieme le questioni emerse che hanno coinvolto anche altri Dicasteri”.

Nella dichiarazione odierna, le parole del vescovo, che è anche Gran Cancelliere dello Studio Teologico, indicano come la decisione di non concedere al momento l’approvazione, sebbene comunicata dal Dicastero competente sulle università cattoliche, dipenda dalla necessità di acquisire il via libera anche da altri Dicasteri. Nel precedente comunicato, reso pubblico lo scorso 26 giugno, il vescovo di Bressanone aveva annunciato che non era stata concessa da parte del Dicastero per la Cultura e l’Educazione l’approvazione al prof. Lintner, eletto preside dello Studio Teologico Accademico e che le motivazioni erano legate alle "pubblicazioni del prof. Lintner su questioni di morale" cattolica. In accordo con l’interessato, monsignor Muser aveva rinunciato al ricorso gerarchico contro la decisione vatic