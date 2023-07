Cammino sinodale: prosegue il dialogo tra Santa Sede ed Episcopato tedesco

Nuovo incontro oggi in Vaticano tra i rappresentanti della Curia Romana e della Conferenza episcopale tedesca . La riunione, a cui ne seguiranno altre, si è svolta in clima positivo e costruttivo, riferisce un comunicato congiunto

Rappresentanti della Curia Romana e della Conferenza episcopale tedesca (Cet) si sono incontrati oggi in Vaticano. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. Si tratta della continuazione del dialogo avviato durante la Visita ad Limina dei Vescovi tedeschi nel novembre 2022. In quella sede, infatti, si era convenuto che le questioni teologiche e disciplinari emerse in particolare nel “Cammino sinodale” sarebbero state ulteriormente discusse. La riunione - precisa un comunicato congiunto della Santa Sede e della Conferenza episcoplae tedesca - si è svolta in un clima positivo e costruttivo. Ad essa ne seguiranno altre.

Da parte della Curia Romana erano presenti i cardinali Luis Ladaria Ferrer, Kurt Koch e Pietro Parolin, e gli arcivescovi Filippo Iannone, Robert Prevost e Vittorio Viola. Da parte dell'episcopato tedesco sono intervenuti i vescovi Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Michael Gerber, Bertram Meier, Franz-Josef Overbeck, rispettivamente presidente della Cet e presidenti delle Commissioni episcopali per la Liturgia, per le Vocazioni e i Servizi ecclesiali, per la Chiesa Universale, per la Fede, nonché la segretaria generale, dr. Beate Gilles, e il portavoce della Conferenza, Matthias Kopp.