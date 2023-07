Il dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita lancia un progetto podcast sulla propria attività

Parte oggi, 23 luglio, una serie di sei podcast realizzati con il supporto di Vatican News, in cui gli officiali dell'organismo vaticano raccontano il lavoro svolto su mandato del Papa. Il primo è dedicato a nonni e anziani, il secondo ai giovani. Gli altri sono in programma, ascoltabili su spotify e sul sito del dicastero, da settembre a dicembre 2023

Vatican News

Di cosa e, soprattutto, di chi si prende cura un Dicastero del Vaticano che lavora “per i Laici, la Famiglia e la Vita”? A quale tipo di vicinanza invita Papa Francesco quando rivolge l’appello a essere vicini “alle donne e agli uomini del nostro tempo”? Un progetto di sei podcast inaugurato oggi, 23 luglio, cerca di rispondere a queste domande.

Il lavoro quotidiano del dicastero in 6 podcast

Nella serie di podcast che parte oggi, domenica 23 luglio, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita racconta il suo lavoro quotidiano che riguarda la vita concreta di tante persone: famiglie, giovani, anziani, gruppi associati di fedeli e, più in generale, laici che vivono nel mondo con le loro gioie e fatiche. Dalla cura delle famiglie, degli anziani e dei giovani, all’accompagnamento delle aggregazioni dei fedeli e dei movimenti laicali, fino alla promozione e tutela della vita umana e della persona nel suo pieno sviluppo.

La prima puntata sui nonni e gli anziani

La prima puntata, "Nonni e Anziani", presenta il Messaggio di Papa Francesco per la III Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. A seguire, "Cos’è l’IYAB?" sarà una puntata dedicata ai giovani dell’Organismo consultivo internazionale dei giovani che dal 2019 supporta il Dicastero nella cura pastorale dei giovani di tutto il mondo e che sarà a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù. Gli altri appuntamenti saranno pubblicati da settembre a dicembre.

Il supporto di Vatican News

Nato dalla creatività di un gruppo di officiali del Dicastero, i quali hanno prestato la propria voce e il proprio contributo per avviare la riflessione e stimolare la curiosità di chi ascolta, il progetto del Podcast è stato realizzato grazie anche al supporto di Vatican News. È possibile ascoltare i podcast, in italiano e in inglese, sul sito del Dicastero www.laityfamilylife.va, sul canale Youtube ufficiale e sulla piattaforma Spotify.