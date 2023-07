A Lisbona il primo incontro mondiale dei missionari digitali

Nella capitale portoghese, il 4 agosto, prima edizione del Festival degli influencer cattolici, alla presenza del cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga e di monsignor Lucio Adrián Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, che dà il patrocinio all’evento

Vatican News

Sarà un evento mondiale per ringraziare “il grande lavoro” che influencer e missionari digitali dei cinque continenti svolgono ogni giorno, trasmettendo il Vangelo attraverso i loro social. L’appuntamento è venerdì 4 agosto, dalle 21.00 alle 22.30, a Lisbona, nel Parque Cristonautas, in piazza Martim Moniz, dove si terrà appunto il primo incontro mondiale di evangelizzatori e missionari digitali al Festival degli influencer cattolici. A renderlo noto sono gli organizzatori di The Church is Listening, iniziativa nata dai missionari digitali in risposta all'appello di Papa Francesco a tutta la Chiesa per il Sinodo della Sinodalità, con l'intenzione di portarlo anche negli ambienti digitali.

Condivisione, testimonianze, preghiera e musica

Il Festival degli influencer cattolici sarà un momento per festeggiare insieme, condividere testimonianze ed esperienze, pregare e cantare. Personalità provenienti da tutti i continenti condivideranno la loro musica ed esperienza, accompagnati anche dal cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga e da monsignor Lucio Adrián Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione.

La canzone ufficiale

Per l’occasione sarà presentata la canzone ufficiale del festival, dal titolo "Vamos por todo el Mundo", la cui musica e il cui testo sono stati composti da vari artisti di diversi Paesi: Aldana Canale (Argentina), Tomas Romero (Colombia), P. José Pablo (Cile), Pablo Martínez (Argentina) e Felipe Contreras (Stati Uniti). L'interpretazione multilingue di questo inno è stata realizzata, oltre che da uno degli autori (Pablo Martínez in spagnolo) dai cantanti cattolici: Pitter Di Laura (portoghese), Gen Verde (italiano), Juan Delgado (inglese) e DJ.Halver (francese).

Come seguire il Festival

La canzone e il videoclip saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali, tra cui Spotify e YouTube e sul sito web del Sinodo digitale: https://www.sinododigital.com/. Il Festival, che potrà essere seguito online attraverso il sito web ufficiale, è sostenuto e patrocinato dal Dicastero vaticano per la Comunicazione e sponsorizzato dall'Associazione Cattolica dei Propagandisti (ACdP) e dalla Fondazione Cristonautas.