Hebdomada Papae, il GR in latino del 22 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il cardinale Zuppi in missione negli Stati Uniti, ha consegnato una lettera del Papa al presidente Biden; Francesco all’Angelus: “No” alla guerra e alla perdita di memoria storica; La Santa Sede all’Onu: si faccia di tutto per la pace in Ucraina e la sicurezza dei civili.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo secúndo mensis Iúlii anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI



Cardinális Zuppi míssio in Foederátas Civitátes Américae Septentrionális, qui Biden prǽsidi Pontíficis lítteras trádidit.

Francíscus in Angélica precatióne: “Nihil” de bello nihílque de históriae memória obliteránda.

Sancta Sedes Natiónes Unítas hortátur: ómnia de Ucraínae pace conciliánda suscipiántur ac de cívium tutéla.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorelius et felíciter sit vobis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTITIA 1

Kióviam ac Móscuam itíneris peráctis, cardinális Zuppi míssio Vasintóniam devértit, qui a Pontífice est missus ut in Ucraína dimicatiónes solveréntur. Refert Alexánder de Carolis.

A séptimo décimo usque ad undevicésimum diem mensis Iúlii cardinális Matthǽus Zuppi Vasintóniam invísit ut missiónem géreret sibi a Francísco commíssam ad pacem in Ucraína obtinéndam. Die duodevicésimo mensis Iúlii a Iosépho Biden, Foederatárum Civitátum Américae Septentrionális prǽside est recéptus, cui Pontíficis lítteras trádidit, quae dolóres osténdunt ob belli maerórem. Ex collóquio ultra horam prodúcto, dictum est ómnia praesto esse ut humanitátis incépta sustineréntur, praesértim de párvulis et homínibus debílibus, ad huic neccessitáti subveniéndum aeque ac pacis propósitis occurréndum.

In Angélica Salutatióne die sexto décimo mensis Iúlii Francíscus Papa de satóris similitúdinis sensu disséruit, quam illíus diéi Evangélium exhíbuit. Sub sermónis finem, rursus de contentiónibus cohibéndis. Lóquitur Olga Sakun.

Coram quíndecim mílibus fidélium in Petriáno Foro adstántium, Francíscus evangélicam satóris parábolam enodávit. Unumquémque est cohortátus Póntifex ut fáceret sicut Iesus fecit, qui nostram “humum” noscens, confídere non désinit fructum fore copiósum. Paréntes, iúvenes, sacerdótes, religiósos religiosásque ac láicos est hortátus Francíscus ut lǽti ac liberáles in nuntiándo perseverárent atque in prímis ab adolescéntibus postulávit ut Iesum imitaréntur, quamquam mundi mens “contra rémigat”. Mariáli precatióne dicta, recordátur Póntifex quaedam Romae subúrbia pyróbolis icta, quod abhinc octogínta annos evénit, scílicet die undevicésimo mensis Iúlii anno millésimo nongentésimo quadragésimo tértio, atque íterum iterúmque dixit: “Nihil” de bello neque de históriae memória obliteránda.

NOTITIA 2

Excellentíssimus Gábriel Caccia, Pérmanens Observátor apud Natiónes Unítas Novi Ebóraci, die anteácto duodevicésimo mensis Iúlii, plenária cum séssio agerétur generális, sermónem fecit, ubi de condicióne locórum ad tempus occupatórum in Ucraína est disputátum. Pontíficis cohortatiónem iterávit ut ómnia susciperéntur ad bellum exstinguéndum et ad ómnibus prófugis subveniéndum.

Francísci Papae suásu inductúque Bibliothéca Apostólica Vaticána coeptum quoddam suscépit de speciáli institutióne, ad libros manu scriptos Hebráicos spectánte. Hoc opus una cum Seminário Rabbínico Latíno Americáno, quod est “Marshall T. Meyer”, perficiétur.

Haec háctenus, eventúra, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

22 luglio 2023

Titoli



Cardinale Zuppi in missione negli Stati Uniti, ha consegnato una lettera del Papa al presidente Biden



Francesco all’Angelus: “No” alla guerra e alla perdita di memoria storica.

La Santa Sede all’Onu: si faccia di tutto per la pace in Ucraina e la sicurezza dei civili.



Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.



(SERVIZI)



Non si è esaurita a Kyiv e Mosca, ma è proseguita a Washington la missione del cardinale Matteo Zuppi, invitato dal Papa per cercare soluzioni al conflitto in Ucraina. Il servizio di Alessandro De Carolis.



Nei giorni 17-19 luglio, il cardinale Matteo Zuppi si è recato in visita a Washington al fine di proseguire la missione affidatagli da Francesco per la pace in Ucraina. Il 18 luglio è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden, al quale ha consegnato una lettera del Papa, sottolineandone il dolore per la sofferenza causata dalla guerra. Nel colloquio, durato oltre un’ora, è stata assicurata la piena disponibilità a sostenere iniziative in ambito umanitario, particolarmente per i bambini e le persone più fragili, sia in risposta a tale urgenza che per favorire percorsi di pace.



All'Angelus del 16 luglio Papa Francesco ha esplorato i significati della metafora del seminatore offerta dal Vangelo del giorno. Quindi ha concluso con l’appello a fermare i conflitti. Ce ne parla Olga Sakun.



Di fronte a 15mila fedeli riuniti in piazza San Pietro, Francesco ha commentato la parabola evangelica del seminatore. Il Papa ha invitato ciascuno a fare come fa Gesù che, pur conoscendo il nostro “terreno”, non si stanca di aver fiducia che il frutto sia abbondante. Francesco ha invitato genitori, giovani, sacerdoti, religiosi e laici a perseverare nell'annuncio con gioia e generosità e ai ragazzi in particolare ha chiesto di imitare Gesù, anche se la mentalità del mondo “rema contro”. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha ricordato i bombardamenti di alcuni quartieri di Roma - avvenuto ottant’anni fa, il 19 luglio del ’43 - e ha rinnovato il suo “no” alla guerra e alla perdita di memoria storica.



(NOTIZIE)



Monsignor Gabriele Caccia, osservatore permanente alle Nazioni Unite a New York, è intervenuto il 18 luglio scorso alla plenaria dell’assemblea generale dove si è discusso della situazione nei territori temporaneamente occupati in Ucraina. Ha ribadito l’invito del Papa a fare tutto il possibile per porre fine alla guerra e alla possibilità che gli sfollati continuino a ricevere aiuti.

Su iniziativa di Papa Francesco, la Biblioteca Vaticana ha inaugurato un progetto di formazione specialistica sui manoscritti ebraici. Il lavoro sarà svolto in collaborazione con il Seminario Rabbinico Latinoamericano "Marshall T. Meyer".



È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.